Які новинки продемонстрував Mercedes-Benz в Шанхаї

Mercedes-Benz представив новий CLA минулого місяця в Римі, однак тепер модель отримала китайську версію. Вона відрізнятиметься збільшеним корисним простором в салоні завдяки подовженій колісній базі.

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Автовиробник каже, що новинка є першим автомобілем бренду, що використовує нову операційну систему Mercedes‑Benz MB.OS з програмним керуванням власної розробки. Зазначається, що седан пропонуватиметься в електричній версії з запасом ходу до 866 кілометрів за CLTC.

Окрім подовженого CLA та розкішного шоу-кара Vision V, автовиробник презентував новітню технологію трансмісії та батарей власної розробки. Вони підтримують технологією швидкого заряджання, яка може забезпечити до 325 кілометрів запасу ходу за 10 хвилин і до 320 кВт загальної зарядної потужності відповідно.

Електрична модульна архітектура Mercedes-Benz пропонує на вибір дві високовольтні батареї. Їх ємність не розкривають, але компанія каже, що комірки в обох забезпечують високу щільність енергії для більшого радіусу дії та більшої надійності. Щоб забезпечити найвищий рівень безпеки, корпус акумуляторної батареї тепер є частиною конструкції автомобіля.

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Нові системи допомоги водієві тепер стандартно забезпечуватимуть частково автоматизоване водіння другого рівня. Починаючи з нового CLA, Mercedes‑Benz об’єднав додаткові технології підтримки комфорту в єдину систему під назвою MB.DRIVE, які включають різноманітні пакети та функції. Покупці зможуть обирати їх згідно зі власних потреб.

Також компанія показала революційну систему рульового управління, яка не потребує механічного з’єднання, а передає положення керма до коліс “дротом”. За словами Mercedes-Benz, вона зменшує зусилля, необхідні для повороту керма від упору до упору й полегшує маневри на низькій швидкості та паркування.

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До того ж інженери зможуть змінювати передаточне число керма для більш точних налаштувань поведінки авто. Наостанок, автовиробник показав новий інтерфейс системи MBUX та “сонячну фарбу”, що зможе відновлювати заряд батареї завдяки вбудованим сонячним модулям.