Какие новинки продемонстрировал Mercedes-Benz в Шанхае

Mercedes-Benz представил новый CLA в прошлом месяце в Риме, однако теперь модель получила китайскую версию. Она будет отличаться увеличенным полезным пространством в салоне благодаря удлиненной колесной базе.

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Автопроизводитель говорит, что новинка является первым автомобилем бренда, использующим новую операционную систему Mercedes-Benz MB.OS с программным управлением собственной разработки. Отмечается, что седан будет предлагаться в электрической версии с запасом хода до 866 километров по CLTC.

Кроме удлиненного CLA и роскошного шоу-кара Vision V, автопроизводитель представил новейшую технологию трансмиссии и батарей собственной разработки. Они поддерживают технологию быстрой зарядки, которая может обеспечить до 325 километров запаса хода за 10 минут и до 320 кВт общей зарядной мощности соответственно.

Электрическая модульная архитектура Mercedes-Benz предлагает на выбор две высоковольтные батареи. Их емкость не раскрывают, но компания говорит, что ячейки в обоих обеспечивают высокую плотность энергии для большего радиуса действия и большей надежности. Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности, корпус аккумуляторной батареи теперь является частью конструкции автомобиля.

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Новые системы помощи водителю теперь стандартно будут обеспечивать частично автоматизированное вождение второго уровня. Начиная с нового CLA, Mercedes-Benz объединил дополнительные технологии поддержки комфорта в единую систему под названием MB.DRIVE, которые включают различные пакеты и функции. Покупатели смогут выбирать их согласно собственным потребностям.

Также компания показала революционную систему рулевого управления, которая не требует механического соединения, а передает положение руля к колесам “проводом”. По словам Mercedes-Benz, она уменьшает усилия, необходимые для поворота руля от упора до упора и облегчает маневры на низкой скорости и парковки.

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К тому же инженеры смогут менять передаточное число руля для более точных настроек поведения авто. Напоследок, автопроизводитель показал новый интерфейс системы MBUX и “солнечную краску”,, которая сможет восстанавливать заряд батареи благодаря встроенным солнечным модулям.