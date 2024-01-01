Краковские автобусы Mercedes будут ездить в Сумах

Акт собственности представителям Сумской громады передан в автопарке муниципальной транспортной компании MPK S.A Кракова. Об этом на своей ФБ-странице сообщила пресс-служба Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Считанные дни нужны были польской стороне для реагирования на увиденные последствия ракетного удара по приграничному украинскому городу. Для замены сгоревшего и поврежденного общественного транспорта краковчане решили снять с городских маршрутов пять машин большой вместимости и передать их пострадавшему областному центру.

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Как видно из фото, в Сумы отправятся автобусы второго поколения Mercedes-Benz 628 Citaro O 530, выпуск которых начат в 2011 году. Тогда MPK S.A Кракова закупила для города большую партию таких машин, которые и поныне ходят на городских и пригородных маршрутах.

Вот такими перевозчик принял автобусы Mercedes-Benz Citaro 26 февраля 2011 года. Фото: MPK Kraków

Эту версию признано одной из лучших по уровню безопасности и большого ресурса как ходовой, так и силового агрегата. Корпус выполнен из высококачественной стали, что на десятилетия защищает машину от коррозии.

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Автобус комплектуется почти 300-сильным двигателем экологического формата Евро-5. Силовой агрегат имеет систему для предотвращения пожаров. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Салон рассчитан на одновременную перевозку 96 пассажиров. При этом здесь 26 кресел для сидячих людей, а остальные 70 пассажиров будут стоять.

А вот такой внешний вид имеют Citaro, отправляющиеся в Сумы. Фото: MPK Kraków

Редакция Авто24 поинтересовалась техническим состоянием пассажирских машин. Выяснилось, что это нисколько не лом, а полноценный пассажирский транспорт. Срок действия техосмотра, скажем, изображенного на переднем плане автобуса истекает 28 августа, второго за ним – 21 августа, третьего – 5 декабря, четвертого – 17 июня. Все перечисленные машины должны пройти очередной техосмотр в 2025 году. Пятую по отсчету машину установить по возрасту не удалось, вероятно, она также 2011 года выпуска и с действующим сроком техосмотра.

До указанных дат автобусам нужно снова пройти процедуру проверки, как это предусмотрено нормативными требованиями к пассажирскому транспорту. Поскольку машины в ходе ТО и сервиса доведены до добротного технического состояния, то дальнейших проблем с допуском для перевозки людей автобусы не будут иметь.

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Сумской громаде такая помощь очень своевременна. По приглашению для официальной передачи в Краков отбыла маленькая делегация в составе двух должностных лиц и двух депутатов горсовета. Им вручен "Акт собственности" на транспортные средства, но не сами автобусы. Их только показали на стапелях ремонтного корпуса, а потом уже на парадной линейке во дворе автопредприятия

Чтобы все пять 12-метровых пассажирских машин Mercedes Citaro надежно работали в Сумах, их поставили на полное техобслуживание и проведение необходимых сервисных работ. В частности, специалисты проверяют работу кондиционеров, при необходимости где-то заменяют обивку сидений, перепрошивают электронику и тому подобное.

Пребывание делегации Сумской громады в муниципальном автопредприятии Кракова. Фото: MPK Kraków

Практически все ремонтно-сервисные работы в депо краковского перевозчика завершены. Как сообщил президент MPK Рафал Сверчинский, водители муниципального парка на днях перегонят автобусы в Украину. На границе транспортные средства заберут водители из Сум.

Это не первый автобусный донат древнего Кракова. Ранее Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie передало Украине шесть пассажирских машин большой вместимости со своих маршрутов. Их получили Львов и Хмельницкий.

Всего с начала войны Польша предоставила Украине 128 автобусов, в том числе 103 городских, 19 междугородных и шесть школьных автобусов.