Краківські автобуси Mercedes їздитимуть у Сумах

Акт власності представникам Сумської громади передано в автопарку муніципальної транспортної компанії MPK S.A Кракова. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомила пресслужба Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Лічені дні потрібні були польській стороні для реагування на побачені наслідки ракетного удару по прикордонному українському місту. Для заміни згорілого та пошкодженого громадського транспорту краківчани вирішили зняти з міських маршрутів п’ять машин великої місткості й передати їх постраждалому обласному центру.

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Як видно з фото, до Сум відправляться автобуси другого покоління Mercedes-Benz 628 Citaro O 530, випуск яких розпочато у 2011 році. Тоді MPK S.A Кракова закупила для міста велику партію таких машин, які й понині ходять на міських та приміських маршрутах.

Ось такими перевізник прийняв автобуси Mercedes-Benz Citaro 26 лютого 2011 року. Фото: MPK Kraków

Цю версію визнано однією з кращих за рівнем безпеки та великого ресурсу як ходової, так і силового агрегата. Корпус виконано з високоякісної сталі, що на десятиліття захищає машину від корозії.

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Автобус комплектується майже 300-сильним двигуном екологічного формату Євро-5. Силовий агрегат має систему для запобігання пожежам. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач.

Салон розрахований на одночасне перевезення 96 пасажирів. При цьому тут 26 крісел для сидячих людей, а решта 70 пасажирів стоятимуть.

А ось такий зовнішній вигляд мають Citaro, що відправляються до Сум. Фото: MPK Kraków

Редакція Авто24 поцікавилася технічним станом пасажирських машин. З’ясувалося, що це ніскілечки не брухт, а повноцінний пасажирський транспорт. Термін дії техогляду, скажімо, зображеного на передньому плані автобуса спливає 28 серпня, другого за ним – 21 серпня, третього – 5 грудня, четвертого – 17 червня. Усі перераховані машини мають пройти черговий техогляд у 2025 році. П’яту за відліком машину встановити за віком не вдалося, ймовірно, вона також 2011 року випуску й з чинним терміном техогляду.

До зазначених дат автобусам потрібно знову пройти процедуру перевірки, як це передбачено нормативними вимогами до пасажирського транспорту. Оскільки машини в ході ТО та сервісу доведені до добротного технічного стану, то подальших проблем з допуском для перевезення людей автобуси не матимуть.

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Сумській громаді така допомога дуже вчасна. На запрошення для офіційної передачі до Кракова відбула маленька делегація у складі двох посадових осіб та двох депутатів міськради. Їм вручено "Акт власності" на транспортні засоби, але не самі автобуси. Їх тільки показали на стапелях ремонтного корпусу, а потім вже на парадній лінійці у дворі автопідприємства

Щоб усі п’ять 12-метрових пасажирських машин Mercedes Citaro надійно працювали у Сумах, їх поставили на повне техобслуговування та проведення необхідних сервісних робіт. Зокрема, спеціалісти перевіряють роботу кондиціонерів, при потребі десь замінюють оббивку сидінь, перепрошиють електроніку тощо.

Перебування делегації Сумської громади в муніципальному автопідприємстві Кракова. Фото: MPK Kraków

Практично усі ремонтно-сервісні роботи в депо краківського перевізника завершено. Як повідомив президент MPK Рафал Свєрчинський, водії муніципального парку днями переженуть автобуси до України. На кордоні транспортні засоби заберуть водії із Сум.

Це не перший автобусний донат древнього Кракова. Раніше Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie передало Україні шість пасажирських машин великої місткості зі своїх маршрутів. Їх отримали Львів та Хмельницький.

Загалом від початку війни Польща задонатила Україні 128 автобусів, у тому числі 103 міських, 19 міжміських та шість шкільних автобусів.