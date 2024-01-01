Mercedes-Benz прекращает производство Citan и T-Class

После выхода Mercedes-Benz в 2021 году, когда он продал всю долю в Renault за $362 млн в рамках прекращения долевых связей между альянсом автопроизводителей, на этот раз немецкий бренд сворачивает партнерство с Renault Group. Как говорится и сообщениях, не очень удачные результаты в сегменте компактных коммерческих автомобилей побудили отказаться от этого проекта.

Таким образом будет завершено производство семейства Citan, T-Class. Они более известны как "каблучки", клонированные с Renault Kangoo. Их продажи оказались не очень результативными.

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Суммарно в прошлом году сбыт T-Class/EQT едва достиг 5117 единиц, упав относительно 2023 года на треть (-30,6%). Citan/eCitan также завершил 2023-й в минусе. Его тираж в 23 351 стал на 3,2% меньше позапрошлогоднего.

По сообщению европейских СМИ, ссылающихся на собственные источники в Mercedes-Benz, выпуск упомянутых "каблучков" (Citan/T-Class/EQT) полностью будет прекращен где-то летом 2026 года. На замену этим коммерческим моделям малой размерной группы немецкий производитель ничего не планирует, высвобождая нишу для подобного типа машин Renault и других брендов.

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Вместо этого Mercedes-Benz сосредоточится на электрических автомобилях класса LCV. В 2026 году номенклатура Vans прирастет электрическими микроавтобусами и фургонами вагонного типа на специально разработанной для таких машин модульной платформе Van Electric Architecture, зашифрованной в индекс VAN.EA.