Mercedes-Benz Trucks покажет 40 новинок

В основном это будут наработки в сегменте экологичных транспортных средств, сервиса и мобильные решения для строительного сектора. О планах на нынешнюю выставку Bauma, которая будет проходить с 7 по 13 апреля 2025 года, говорится в официальном сообщении Daimler Truck.

Представят как классические дизельные версии, так и с электрическим приводом. Украшением экспозиции должен стать новый электрический Mercedes-Benz eArocs 400. Запланирована его мировая премьера. Детали по этой модели не разглашаются, подробную информацию о новом аккумуляторном электрическом грузовике и преимуществах электромобильности в строительном транспорте уже будут даны на выставке.

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Показ Mercedes-Benz Arocs Extent также должен привлечь внимание. Эта машина ориентирована на строительство, но ее тираж ограничен всего 100 единицами. Разработчики говорят, что этот грузовик выделяется своим эксклюзивным дизайном.

На передней панели модели, производство которой запланировано на июль 2025 года, есть изысканная надпись Arocs в темном хроме. Специальная табличка на внешней стороне еще больше отличает эту ограниченную серию модели. Для высокого уровня узнаваемости грузовик имеет специальные наклейки на солнцезащитном козырьке и передней части, а также декоративную решетку со специально разработанным матовым покрытием Weather Grey.

Грузовик оснащен дизельным двигателем OM 471 третьего поколения Евро VI или OM 473, самым большим дизельным двигателем Евро VI от Mercedes-Benz Trucks. Другой изюминкой Arocs Extent является мультимедийная кабина Interactive 2, которая с этой весны устанавливается как стандартное или специальное оборудование во всех моделях Arocs и Actros, в зависимости от конфигурации кабины водителя.

Для особо тяжелых грузов Mercedes-Benz Trucks предлагает Arocs SLT, оснащенный мощными дизельными двигателями Евро VI (OM 471 или OM 473. Кроме моделей Arocs, на выставке Bauma 2025 производитель покажет Atego, известный своей маневренностью и универсальностью на строительных площадках и в смежных отраслях. Он теперь также имеет новейшие системы помощи в безопасности, что обеспечивает высокий уровень защиты в повседневном движении.

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Готовый к демонстрации Atego 1530 K 4x2 оснащен кабиной Classic S и комфортной кабиной, а его мощный привод обеспечивает проверенный дизельный двигатель Евро VI OM 936, выдающий 220 кВт (299 л.с.) Этот Atego оснащен платформой самосвала Trigenius от Meiller.

Для городских перевозок на строительные площадки пригодится Mercedes-Benz eEconic, который благодаря кабине с низким входом обеспечивает превосходную видимость для пешеходов и велосипедистов, значительно повышая безопасность в городских условиях. Кроме того, его полностью электрический привод обеспечивает экологически чистую мобильность, поддерживая экологические строительные проекты.

Zetros расширит модельный ряд транспортных средств специального назначения как внедорожный грузовик с кабиной и двигателем, разработанный для экспортных рынков и доступный только по стандартам выбросов Euro III и V. Благодаря постоянному полному приводу и большой грузоподъемности автомобиль хорошо подходит для сложных задач, он теперь также доступен в версии 8x8.

Будут и другие модели, в т.ч. и выставлены для тест-драйвов на специальной площадке.

Фото: Daimler Truck