Mercedes-Benz Trucks покаже 40 новинок

В основному це будуть напрацювання в сегменті екологічних транспортних засобів, сервісу та мобільні рішення для будівельного сектору. Про плани на цьогорічну виставку Bauma, що проходитиме з 7 по 13 квітня 2025 року, йдеться в офіційному повідомленні Daimler Truck.

Представлять як класичні дизельні версії, так і з електричним приводом. Окрасою експозиції має стати новий електричний Mercedes-Benz eArocs 400. Запланована його світова прем’єра. Деталі щодо цієї моделі не розголошуються, докладну інформацію про нову акумуляторну електричну вантажівку та переваги електромобільності в будівельному транспорті уже будуть дані на виставці.

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Показ Mercedes-Benz Arocs Extent також має привернути увагу. Ця машина орієнтована на будівництво, але її тираж обмежений лише 100 одиницями. Розробники кажуть, що ця вантажівка виділяється своїм ексклюзивним дизайном.

На передній панелі моделі, виробництво якої заплановано на липень 2025 року, є вишуканий напис Arocs у темному хромі. Спеціальна табличка на зовнішній стороні ще більше вирізняє цю обмежену серію моделі. Для високого рівня впізнаваності вантажівка має спеціальні наклейки на сонцезахисному козирку та передній частині, а також декоративну решітку зі спеціально розробленим матовим покриттям Weather Grey.

Вантажівка оснащена дизельним двигуном OM 471 третього покоління Євро VI або OM 473, найбільшим дизельним двигуном Євро VI від Mercedes-Benz Trucks. Іншою родзинкою Arocs Extent є мультимедійна кабіна Interactive 2, яка з цієї весни встановлюється як стандартне або спеціальне обладнання у всіх моделях Arocs і Actros, залежно від конфігурації кабіни водія.

Для особливо важких вантажів Mercedes-Benz Trucks пропонує Arocs SLT, оснащений потужними дизельними двигунами Євро VI (OM 471 або OM 473. Крім моделей Arocs, на виставці Bauma 2025 виробник покаже Atego, що відомий своєю маневровістю та універсальністю на будівельних майданчиках та в суміжних галузях. Він тепер також має найновіші системи допомоги в безпеці, що забезпечує високий рівень захисту в повсякденному русі.

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Готовий до демонстрації Atego 1530 K 4x2 оснащений кабіною Classic S і комфортною кабіною, а його потужний привід забезпечує перевірений дизельний двигун Євро VI OM 936, що видає 220 кВт (299 к.с.) Цей Atego оснащений платформою самоскида Trigenius від Meiller.

Для міських перевезень на будівельні майданчики стане в пригоді Mercedes-Benz eEconic, який завдяки кабіні з низьким входом забезпечує чудову видимість для пішоходів і велосипедистів, значно підвищуючи безпеку в міських умовах. Крім того, його повністю електричний привід забезпечує екологічно чисту мобільність, підтримуючи екологічні будівельні проєкти.

Zetros розширить модельний ряд транспортних засобів спеціального призначення як позашляхова вантажівка з кабіною та двигуном, розроблена для експортних ринків і доступна лише за стандартами викидів Euro III та V. Завдяки постійному повному приводу та великій вантажності він добре підходить для складних завдань, він тепер також доступний у версії 8x8.

Будуть й інші моделі, у т.ч. й виставлені для тест-драйвів на спеціальному майданчику.

Фото: Daimler Truck