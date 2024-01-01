Mercedes-Benz припиняє виробництво Citan і T-Class

Після виходу Mercedes-Benz у 2021 році, коли він продав всю частку в Renault за $362 млн у рамках припинення пайових зв'язків між альянсом автовиробників, цього разу німецький бренд згортає партнерство з Renault Group. Як йдеться і повідомленнях, не дуже вдалі результати у сегменті компактних комерційних автомобілів спонукали відмовитися від цього проєкту.

Таким чином буде завершено виробництво сімейства Citan, T-Class. Вони більш відомі як "каблучки", клоновані з Renault Kangoo. Їх продажі не виявились надто результативними.

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Сумарно торік збут T-Class/EQT ледь досяг 5117 одиниць, впавши відносно 2023 на третину (-30,6%). Citan/eCitan також завершив 2023-й в мінусі. Його тираж у 23 351 став на 3,2% менше позаторішнього.

За повідомленням європейських ЗМІ, що посилаються на власні джерела в Mercedes-Benz, випуск згаданих "каблучків" (Citan/T-Class/EQT) повністю буде припинений десь влітку 2026 року. На заміну цим комерційним моделям малої розмірної групи німецький виробник нічого не планує, вивільняючи нішу для подібного типу машин Renault та інших брендів.

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Натомість Mercedes-Benz зосередиться на електричних автомобілях класу LCV. У 2026 році номенклатура Vans приросте електричними мікроавтобусами та фургонами вагонного типу на спеціально розробленій для таких машин модульній платформі Van Electric Architecture, зашифрованій у індекс VAN.EA.