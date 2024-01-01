Mercedes-Benz показал, как будут выглядеть его электрические фургоны

Новички будут базироваться на будущей платформе VAN.EA (Van Electric Architecture). Это будет новая категория коммерческих и частных автомобилей класса люкс.

Mercedes-Benz уже определился с дебютантом. В основе этой платформы будет концепция Vision V, которая не только переосмысливает, но и более футуристично трактует видение электрического фургона.

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Предполагается, что платформа VAN.EA будет поддерживать разнообразные транспортные средства от VIP-транспорта до роскошных семейных автомобилей. Концептуальный автомобиль Vision V является предварительным взглядом на то, как могут выглядеть будущие электрические фургоны от Mercedes-Benz, когда они появятся в следующем году.

Фото: Mercedes-Benz

В таком лимузине пассажиры на заднем сиденье могут затемнить перегородку, отделяющую их от водителя и пассажира на переднем сиденье. Кстати, сиденья здесь обтянут белой кожей Nappa. В отделку добавят белый шелк.

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В салоне стоит 65-дюймовый кинотеатр, экран которого поднимается снизу. Благодаря этому можно наслаждаться фильмами, играми и прочим с помощью 42 динамиков Dolby Atmos с объемным звуком. Центральная сенсорная панель, расположена сзади, позволяет управлять информационно-развлекательной системой, а откидной столик превращается в шахматную доску, когда его открывают.

Фото: Mercedes-Benz

Основные характеристики концептуального автомобиля Mercedes-Benz Vision V еще не озвучены. Компания говорит, что архитектура Van Electric "устанавливает курс на 2026 год и далее". Это указывает не то, что первая серийная модель будет иметь 800-вольтовую архитектуру и появится она в следующем году.