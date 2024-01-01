Mercedes-Benz показав, як виглядатимуть його електричні фургони

Новачки базуватимуться на майбутній платформі VAN.EA (Van Electric Architecture). Це буде нова категорія комерційних і приватних автомобілів класу люкс.

Mercedes-Benz вже визначився з дебютантом. В основі цієї платформи буде концепція Vision V, яка не лише переосмислює, але й більш футуристично трактує бачення електричного фургона.

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Передбачається, що платформа VAN.EA підтримуватиме різноманітні транспортні засоби від VIP-транспорту до розкішних сімейних автомобілів. Концептуальний автомобіль Vision V є попереднім поглядом на те, як можуть виглядати майбутні електричні фургони від Mercedes-Benz, коли вони з’являться наступного року.

Фото: Mercedes-Benz

В такому лімузині пасажири на задньому сидінні можуть затемнити перегородку, що відокремлює їх від водія та пасажира на передньому сидінні. До речі, сидіння тут обтягнуть білою шкірою Nappa. В оздоблення додадуть білий шовк.

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В салоні стоїть 65-дюймовий кінотеатр, екран якого підіймається знизу. Завдяки цьому можна насолоджуватися фільмами, іграми та іншим за допомогою 42 динаміків Dolby Atmos з об’ємним звуком. Центральна сенсорна панель, розташована ззаду, дозволяє керувати інформаційно-розважальною системою, а відкидний столик перетворюється на шахівницю, коли його відкривають.

Фото: Mercedes-Benz

Основні характеристики концептуального автомобіля Mercedes-Benz Vision V ще не озвучені. Компанія каже, що архітектура Van Electric "встановлює курс на 2026 рік і далі". Це вказує не те, що перша серійна модель матиме 800-вольтову архітектуру і з’явиться вона наступного року.