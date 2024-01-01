Mercedes‑Benz тестує електричні фургони на платформі VAN.EA

Очікується, що Mercedes‑Benz Vans піде в маси з 2026 року. Перші прототипи вже проходять випробування. Розробники у своєму офіційному повідомленні на сайті media.mercedes-benz.com розповідають, що перші прототипи зараз – віха на шляху до нового винаходу фургона.

На думку дизайнерів, VAN.EA забезпечує чітке розмежування між приватними фургонами в сегменті класу люкс і комерційними фургонами в сегменті преміум.

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У приватних вагонах портфоліо буде варіюватися від сімейних фургонів до ексклюзивних VIP-шатлів, розкішних і просторих лімузинів для клієнтів із найвищими вимогами.

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Щодо встановлених технологій, то нові фургони відповідають різноманітним вимогам клієнтів. Незалежно від переднього або повного приводу всі автомобілі будуть оснащені останньою версією операційної системи Mercedes‑Benz (MB.OS), а також системою зарядки 800 вольт і зарядним пристроєм змінного струму потужністю 22 кВт.

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Розробники не вдаються в подробиці щодо потенціалу батареї на дистанцію пробігу, вказуючи лише на потужність зарядки. Про силові версії двигунів та їх ймовірну кількість вони жодним словом не обмовилися.

Про габаритні розміри, вантажність, системи допомоги водієві в офіційному повідомленні також не йдеться. З поданих знімків можна лише приблизно мати уяву щодо розмірів цих фургонів.

Після подорожі від Штутгарта до мису Нордкап на початку червня 2024 року було випробувано шасі, електричну трансмісію, акумулятор та компоненти високої напруги. Тестувалась взаємодія компонентів транспортного засобу в цілому.

Взимку наступною важливою віхою стануть холодні випробування у Швеції.

Фото: media.mercedes-benz.com