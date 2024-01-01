Mercedes підвищив швидкість автопілоту до 95 км/год

Mercedes-Benz збільшив швидкість, з якою водії можуть використовувати систему автономного водіння Drive Pilot третього рівня до 95 км/год. До цього дозволена максимальна швидкість автопілота була 60 км/год.

Читайте також: Автопілот Tesla знижує ризик ДТП у сім разів

Цю функцію можна використовувати на певних дорогах Німеччини в обмежених умовах; у США в штатах Каліфорнія та Невада.

Під час використання Level 3 Drive Pilot водії можуть відірвати руки від керма й очі від дороги та виконувати інші дії, але мають бути готові знову взяти контроль над дорогою.

За словами речника Mercedes, високошвидкісний Drive Pilot використовує той самий набір обладнання, включаючи лідар, радар, камери та ультразвукові датчики.

Ціна цієї функції на нових моделях S-класу залишається на рівні €5950, а для моделей EQS - €8841.

У компанії зазначили, що власники, які вже мають Drive Pilot, можуть отримати безкоштовне оновлення програмного забезпечення до вищого обмеження швидкості.

До 2030 року Mercedes планує отримати дозвіл на максимальну швидкість Level 3 Drive Pilot - 130 км/год.