Mercedes-Benz повысил скорость автопилота до 95 км/ч

Mercedes-Benz увеличил скорость, с которой водители могут использовать систему автономного вождения Drive Pilot третьего уровня до 95 км/ч. До этого разрешенная максимальная скорость автопилота была 60 км/ч.

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Эту функцию можно использовать на определенных дорогах Германии в ограниченных условиях; в США в штатах Калифорния и Невада.

При использовании Level 3 Drive Pilot водители могут оторвать руки от руля и глаза от дороги и выполнять другие действия, но должны быть готовы снова взять контроль над дорогой.

По словам представителя Mercedes-Benz, высокоскоростной Drive Pilot использует тот же набор оборудования, включая лидар, радар, камеры и ультразвуковые датчики.

Цена этой функции на новых моделях S-класса остается на уровне €5950, а для моделей EQS - €8841.

В компании отметили, что владельцы, которые уже имеют Drive Pilot, могут получить бесплатное обновление программного обеспечения до более высокого ограничения скорости.

К 2030 году Mercedes-Benz планирует получить разрешение на максимальную скорость Level 3 Drive Pilot - 130 км/ч.