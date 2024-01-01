Mercedes-Benz тестирует электрические фургоны на платформе VAN.EA

Ожидается, что Mercedes-Benz Vans пойдет в массы с 2026 года. Первые прототипы уже проходят испытания. Разработчики в своем официальном сообщении на сайте media.mercedes-benz.com рассказывают, что первые прототипы сейчас – веха на пути к новому изобретению фургона.

По мнению дизайнеров, VAN.EA обеспечивает четкое разграничение между частными фургонами в сегменте класса люкс и коммерческими фургонами в сегменте премиум.

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В частных вагонах портфолио будет варьироваться от семейных фургонов до эксклюзивных VIP-шаттлов, роскошных и просторных лимузинов для клиентов с самыми высокими требованиями.

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По установленным технологиям, то новые фургоны отвечают разнообразным требованиям клиентов. Независимо от переднего или полного привода все автомобили будут оснащены последней версией операционной системы Mercedes-Benz (MB.OS), а также системой зарядки 800 вольт и зарядным устройством переменного тока мощностью 22 кВт.

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Разработчики не вдаются в подробности о потенциале батареи на дистанцию пробега, указывая лишь на мощность зарядки. О силовых версиях двигателей и их вероятном количестве они ни словом не обмолвились.

О габаритных размерах, грузоподъемности, системы помощи водителю в официальном сообщении также не говорится. Из представленных снимков можно лишь приблизительно иметь представление о размерах этих фургонов.

После путешествия от Штутгарта до мыса Нордкап в начале июня 2024 года было испытано шасси, электрическую трансмиссию, аккумулятор и компоненты высокого напряжения. Тестировалось взаимодействие компонентов транспортного средства в целом.

Зимой следующей важной вехой станут холодные испытания в Швеции.

Фото: media.mercedes-benz.com