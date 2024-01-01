Mercedes переходить на електронне рульове управління

Mercedes-Benz почне інтегрувати технологію steer-by-wire у серійні автомобілі в 2026 році, ставши першим німецьким автовиробником, який перейде на систему без рульового валу. Про це пише Укравтопром.

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Технологія замінює традиційний рульовий вал на електронні сигнали, пропонуючи поліпшену керованість і більш просторий салон, зокрема, завдяки новому прямокутному керму.

Розроблена у партнерстві з компанією ZF Friedrichshafen, ця система підвищує стабільність, зменшує ударні навантаження та підтримує функції автономного водіння, дозволяючи керму залишатися нерухомим під час перегляду медіа або навіть повністю приховуватись.