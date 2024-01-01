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Mercedes переходит на электронное рулевое управление

Первые серийные автомобили, которые не будут иметь механической связи между рулем и колесами могут появиться уже в 2026 году.
Mercedes выпустит машины с электронным рулевым управлением - Auto24

ФОТО: Мерседес-Бенц|

Электронное рулевое управление

Евгений Гудущан
logo8 мая, 19:10
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Mercedes-Benz начнет интегрировать технологию steer-by-wire в серийные автомобили в 2026 году, став первым немецким автопроизводителем, который перейдет на систему без рулевого вала. Об этом пишет Укравтопром.

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Технология заменяет традиционный рулевой вал на электронные сигналы, предлагая улучшенную управляемость и более просторный салон, в частности, благодаря новому прямоугольному рулю.

Разработанная в партнерстве с компанией ZF Friedrichshafen, эта система повышает стабильность, уменьшает ударные нагрузки и поддерживает функции автономного вождения, позволяя рулю оставаться неподвижным во время просмотра медиа или даже полностью скрываться.

#Автотехнологии #Новости #Mercedes-Benz