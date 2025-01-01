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Audi вскоре представит новый суперуниверсал

Новый Audi RS6 Avant уже проходит тестовые испытания. Инсайдеры отмечают, что автомобиль может быть оснащен плагин-гибридным V6, вместо твин-турбо V8 текущей версии модели. Кроме того, следует также ожидать появление полностью электрической версии универсала.
Audi тестирует новый RS6 Avant - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип Audi RS6 Avant

Данила Северенчук
logo10 июля, 11:10
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Как известно, будущая новинка должна была называться RS7 Avant, но компания вернула традиционную маркировку своих моделей, поэтому универсал, изображенный на шпионских фото, будет называться RS6 Avant. Его прототип почти готов к производству и был замечен фотографом и Carscoops в горах Сьерра-Невада в Испании.

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Передняя часть автомобиля имеет агрессивный спортивный дизайн с большой решеткой радиатора и массивными воздухозаборниками. Кроме того, автомобиль имеет рейлинги на крыше и комплект больших пятиспицевых колес, закрывают массивные тормоза.

Задняя часть будет иметь светодиодные фонари, дополнены световой полосой на всю ширину кузова от обновленного A6, а также овальные выхлопные трубы по центру бампера.

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Согласно сообщениям, новый RS6 Avant откажется от 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом текущей модели в пользу плагин-гибридного двигателя V6, который также будет использоваться в новом RS5. Это может означать, что новый RS6 Avant будет иметь мощность более 725 лошадиных сил.

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