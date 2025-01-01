Audi вскоре представит новый суперуниверсал

Как известно, будущая новинка должна была называться RS7 Avant, но компания вернула традиционную маркировку своих моделей, поэтому универсал, изображенный на шпионских фото, будет называться RS6 Avant. Его прототип почти готов к производству и был замечен фотографом и Carscoops в горах Сьерра-Невада в Испании.

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Передняя часть автомобиля имеет агрессивный спортивный дизайн с большой решеткой радиатора и массивными воздухозаборниками. Кроме того, автомобиль имеет рейлинги на крыше и комплект больших пятиспицевых колес, закрывают массивные тормоза.

Задняя часть будет иметь светодиодные фонари, дополнены световой полосой на всю ширину кузова от обновленного A6, а также овальные выхлопные трубы по центру бампера.

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Согласно сообщениям, новый RS6 Avant откажется от 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом текущей модели в пользу плагин-гибридного двигателя V6, который также будет использоваться в новом RS5. Это может означать, что новый RS6 Avant будет иметь мощность более 725 лошадиных сил.