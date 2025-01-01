Дебютировал новый Audi Q3: как выглядит премиальный брат VW Tiguan

Как отмечает автопроизводитель, новый Audi Q3 имеет еще более эмоциональный дизайн с зауженными дневными ходовыми огнями и отдельной секцией матричных фар. Задние OLED-фонари также имеют разделенный стиль и дополнены сплошной светодиодной световой полосой с подсвеченными кольцами.

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Цифровые дневные ходовые огни со светодиодной технологией, состоящие из 23 сегментов с каждой стороны, создают характерные световые сигнатуры, которые делают автомобиль легко узнаваемым на дороге. Их можно отдельно настраивать на центральном дисплее в салоне.

Интерьер новинки отличается новым блоком управления с селектором КПП на рулевой колонке, как у Volkswagen Tiguan. Audi говорит, что такое размещение позволяет освободить место для хранения вещей в центральной консоли. Рычаг справа служит переключателем передач, а левый – элементом управления функциями освещения и стеклоочистителей.

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Кроме того, клиенты также могут дополнительно заказать акустическое остекление передних боковых окон для лучшей шумоизоляции. Объем багажника нового Audi Q3 составляет 488 литров и его можно увеличить до 1386 литров, сложив спинки сидений. К слову, задний ряд можно регулировать как продольно, так и по углу наклона.

Базовой моделью в семействе Q3 является версия с технологией мягкого гибрида, имеющая четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт (150 л.с.). Альтернативой является дизельный вариант Q3 SUV TDI с такой же мощностью. Флагманским является плагин-гибридный Audi Q3 SUV e-hybrid мощностью 200 кВт (272 л.с.).

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Батарея ёмкостью 25,7 кВт-ч может принимать заряд в 50 кВт и обеспечивает запас хода на электротяге до 119 километров по тестовому циклу WLTP. Опционально кроссовер можно оснастить спортивной или адаптивной подвеской с двухклапанным регулированием амортизаторов в зависимости от собственных предпочтений. Audi Q3 третьей генерации поступит к дилерам в октябре по цене от 44 600 евро в Германии за базовые модели и от 49 300 за плагин-гибридный вариант Q3 SUV e-hybrid.