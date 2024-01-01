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Audi обновит китайский Q6, который кардинально отличается от европейской модели

Audi Q6 для рынка Китая имеет общую платформу со следующим VW Atlas, а не с электрическим Q6 e-tron, продающимся в США и Европе. Шпионы заметили прототип обновленной модели, которая проходила испытания в Германии.
Шпионы заметили обновленный китайский Audi Q6: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип обновленного Audi Q6 для рынка Китая

Данила Северенчук
logo12 июня, 16:10
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Audi Q6 e-tron, который вы можете купить в Украине, по сути является тем самым электрическим внедорожником, который также представлен в Европе, США, Австралии или на Ближнем Востоке. Но из-за особенностей своего автомобильного рынка Китай получил Q6 e-tron, его версию с длинной колесной базой, а также совсем другой бензиновый Q6.

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Этот последний внедорожник вот-вот получит рестайлинг. Как сообщает Carscoops, новые шпионские фото показывают, что кроссовер получит скрытые ручки дверей, иную решетку радиатора, капот, бампер и разделенные фары. В салоне, вероятно, появится третий экран над бардачком.

Audi Q6 e-tron построен на платформе PPE EV, которая также положена в основу Porsche Macan Electric. В то же время китайский Audi Q6 предлагается исключительно с двигателем внутреннего сгорания, ведь построен на платформе MQB Evo с поперечным расположением силового агрегата, как у VW Golf или Audi A3. Созданный совместным предприятием Audi и SAIC, кроссовер дебютировал в Китае в 2022 году.

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Вероятно, линейка двигателей будет предлагать выбор исключительно из 2,0-литровых четырехцилиндровых бензиновых двигателей EA888, поскольку 2,5-литровый VR6 недавно исчез из линейки VW Teramont – китайского VW Atlas, что является братом модели от Audi.

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