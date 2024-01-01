Audi оновить китайський Q6, який кардинально відрізняється від європейської моделі

Audi Q6 e-tron, який ви можете купити в Україні, по суті є тим самим електричним позашляховиком, який також представлений в Європі, США, Австралії чи на Близькому Сході. Але через особливості свого автомобільного ринку Китай отримав Q6 e-tron, його версію з довгою колісною базою, а також зовсім інший бензиновий Q6.

Читайте також: Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями

Цей останній позашляховик ось-ось отримає рестайлінг. Як повідомляє Carscoops, нові шпигунські фото показують, що кросовер отримає приховані ручки дверей, інакшу решітку радіатора, капот, бампер та розділені фари. В салоні, ймовірно, з’явиться третій екран над бардачком.

Audi Q6 e-tron побудовано на платформі PPE EV, яка також покладена в основу Porsche Macan Electric. Водночас китайський Audi Q6 пропонується виключно з двигуном внутрішнього згорання, адже побудований на платформі MQB Evo з поперечним розташуванням силового агрегату, як у VW Golf чи Audi A3. Створений спільним підприємством Audi та SAIC, кросовер дебютував у Китаї у 2022 році.

Також цікаво: Audi показала перші зображення абсолютно нового Q3

Вірогідно, лінійка двигунів пропонуватиме вибір виключно з 2,0-літрових чотирициліндровим бензиновим двигуном EA888, оскільки 2,5-літровий VR6 нещодавно зник з лінійки VW Teramont – китайського VW Atlas, що є братом моделі від Audi.