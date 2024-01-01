Audi показали перші зображення абсолютно нового Q3

Audi представить третє покоління 16 червня – і вже ділиться першими фотографіями нової моделі. наразі виробник показав лише частину капота та матричну фару головного світла.

До речі китайська Audi зовсім не схожа на європейську

«З моменту запуску першого покоління, продавши загалом понад два мільйони автомобілів по всьому світу, Audi Q3 є однією з наших бестселерів і має високий статус у нашому продуктовому портфелі», — каже Гернот Дельнер, генеральний директор AUDI AG. «З третім поколінням Audi Q3 ми оновлюємо важливе модельне сімейство в рамках нашої продуктової ініціативи».

Передня частина нового Audi Q3

Audi Q3 вже понад десять років є невід'ємною частиною преміального компактного сегмента. Новий Audi Q3 встановлює стандарти в кількох аспектах. Його екстер'єр випромінює впевненість та викликає емоції, а численні інноваційні функції роблять його ідеальним цифровим супутником.