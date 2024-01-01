Audi показала первые изображения абсолютно нового Q3

Audi представит третье поколение 16 июня – и уже делится первыми фотографиями новой модели. пока производитель показал лишь часть капота и матричную фару головного света.

Кстати китайская Audi совсем не похожа на европейскую

"С момента запуска первого поколения, продав всего более двух миллионов автомобилей по всему миру, Audi Q3 является одной из наших бестселлеров и имеет высокий статус в нашем продуктовом портфеле", - говорит Гернот Дельнер, генеральный директор AUDI AG. "С третьим поколением Audi Q3 мы обновляем важное модельное семейство в рамках нашей продуктовой инициативы".

Передняя часть нового Audi Q3

Audi Q3 уже более десяти лет является неотъемлемой частью премиального компактного сегмента. Новый Audi Q3 устанавливает стандарты в нескольких аспектах. Его экстерьер излучает уверенность и вызывает эмоции, а многочисленные инновационные функции делают его идеальным цифровым спутником.