Линейка Audi Q5 пополнилась плагин-гибридными версиями

Audi расширила семейство Q5: теперь кроме моделей с двигателями внутреннего сгорания и технологией мягкого гибрида MHEV Plus, Q5 и Q5 Sportback также будут доступны как гибридные модели с подзарядкой от сети (PHEV).

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Немецкий автопроизводитель говорит, что Q5 e-hybrid quattro и Q5 Sportback e-hybrid quattro будут доступны к заказу в двух вариантах мощности: 220 или 270 кВт, что эквивалентно 300 или 367 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 25,9 кВт-ч. Его максимальная мощность зарядки переменным током составляет 11 кВт.

Плагин-гибридная силовая установка также включает бензиновый двигатель 2.0 TFSI мощностью 180 кВт (245 л.с.). В базовом исполнении на 200 кВт Audi Q5 e-hybrid quattro достигает первой сотни за 6,2 секунды, а в версии на 270 кВт – за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км/ч.

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Водителям доступны два режима работы: “EV” и “Hybrid”. Во время движения в гибридном режиме система управления гибридом поддерживает определенный уровень заряда при необходимости, чтобы сэкономить достаточно электроэнергии для дальнейшего использования. Кроме автоматического гибридного режима, желаемый уровень заряда можно выбрать индивидуально с помощью цифрового ползунка.

Кроме того, владельцы смогут выбирать один из трех режимов работы рекуперации. Стандартное оснащение моделей улучшили дополнительными опциями. Базовый вариант получил спортивную подвеску S и трехзонный автоматический климат-контроль. Версия с большей мощностью также имеет светодиодные фары plus и светодиодные задние фонари pro в стандартной комплектации.

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Кроме этого, список оснащения также включает пакет интерьера S line со спортивными сиденьями, 19-дюймовые легкосплавные аэродинамические диски и красные тормозные суппорты. Стоимость Audi Q5 e-hybrid quattro с мощностью в 220 кВт будет начинаться от 63 400 евро, тогда как модель мощностью 270 кВт будет стоить от 71 800 евро. В то же время цены на Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro составят от 65 900 и 74 300 евро соответственно.