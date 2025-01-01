Дебютував новий Audi Q3: як виглядає преміальний брат VW Tiguan

Як зазначає автовиробник, новий Audi Q3 має ще більш емоційний дизайн з звуженими денними ходовими вогнями та окремою секцією матричних фар. Задні OLED-ліхтарі також мають розділений стиль й доповнені суцільною світлодіодною світловою смугою з підсвіченими кільцями.

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Цифрові денні ходові вогні зі світлодіодною технологією, що складаються з 23 сегментів з кожного боку, створюють характерні світлові сигнатури, які роблять автомобіль легко впізнаваним на дорозі. Їх можна окремо налаштовувати на центральному дисплеї в салоні.

Інтер’єр новинки вирізняється новим блоком керування з селектором КПП на рульовій колонці, як у Volkswagen Tiguan. Audi каже, що таке розміщення дозволяє звільнити місце для зберігання речей в центральній консолі. Важіль праворуч служить перемикачем передач, а лівий – елементом керування функціями освітлення та склоочисників.

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Крім того, клієнти також можуть додатково замовити акустичне скління передніх бічних вікон для кращої шумоізоляції. Об’єм багажника нового Audi Q3 становить 488 літрів і його можна збільшити до 1386 літрів, склавши спинки сидінь. До слова, задній ряд можна регулювати як поздовжньо, так і за кутом нахилу.

Базовою моделлю в сімействі Q3 версія з технологією м’якого гібрида, що має чотирициліндровий двигун потужністю 110 кВт (150 к.с.). Альтернативою є дизельний варіант Q3 SUV TDI з такою ж потужністю. Флагманським є плагін-гібридний Audi Q3 SUV e-hybrid потужністю 200 кВт (272 к.с.).

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Батарея ємністю 25,7 кВт-год може приймати заряд в 50 кВт й забезпечує запас ходу на електротязі до 119 кілометрів за тестовим циклом WLTP. Опційно кросовер можна оснастити спортивною або адаптивною підвіскою з двоклапанним регулюванням амортизаторів залежно від власних вподобань. Audi Q3 третьої генерації надійде до дилерів в жовтні за ціною від 44 600 євро в Німеччині за базові моделі й від 49 300 за плагін-гібридний варіант Q3 SUV e-hybrid.