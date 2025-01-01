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Audi незабаром представить новий суперуніверсал

Новий Audi RS6 Avant вже проходить тестові випробування. Інсайдери зазначають, що автівка може бути оснащена плагін-гібридним V6, замість твін-турбо V8 поточної версії моделі. Крім того, слід також очікувати появу повністю електричної версії універсала.
Audi тестує новий RS6 Avant - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип Audi RS6 Avant

Данило Северенчук
logo10 липня, 11:10
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Як відомо, майбутня новинка повинна була називатись RS7 Avant, але компанія повернула традиційне маркування своїх моделей, тому універсал, зображений на шпигунських фото, називатиметься RS6 Avant. Його прототип майже готовий до виробництва й був помічений фотографом Carscoops в горах Сьєрра-Невада в Іспанії.

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Передня частина автомобіля має агресивний спортивний дизайн з великою решіткою радіатора та масивними повітрозабірниками. Крім того, автівка має рейлінги на даху та комплект великих п'ятиспицевих коліс, закривають масивні гальма.

Задня частина матиме світлодіодні ліхтарі, доповнені світловою смугою на всю ширину кузова від оновленого A6, а також овальні вихлопні труби по центру бампера.

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Згідно з повідомленнями, новий RS6 Avant відмовиться від 4,0-літрового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом поточної моделі на користь плагін-гібридного двигуна V6, який також використовуватиметься в новому RS5. Це може означати, що новий RS6 Avant матиме потужність понад 725 кінських сил.

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