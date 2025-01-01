Нова функція інтер’єру Audi викликала дискусію серед водіїв

Деякі водії вважають, що це надмірне складне рішення, яке може стати проблемою безпеки – останнє, чого хтось хоче, це випадково вимкнути фари, коли мав подати сигнал повороту. Водночас для інших це рішення здається привабливим.

Детальніше: Дебютував новий Audi Q3: як виглядає преміальний брат VW Tiguan

Можливо, Audi мала на меті спростити керування функціями, але викликала певне розчарування у водіїв. Хоча, слід зауважити, що коли Tesla замінила підрульові перемикачі на кнопки (фізичні та цифрові) в Model 3, фанати бренду прийняли ці зміни з обуреннях, а потім звикли.

Підхід Audi може бути іншим, але він не зовсім створює умови для безстресового водіння. Уся суть в дизайні – активувати склоочисники разом з протитуманними фарами може бути не зовсім легко з першого разу.

Річ у тім, що важіль має невеликий виступ на кінці з п'ятьма різними функціями. Він керує покажчиками повороту (вгору/вниз), дальнім світлом (вперед/назад) та склоочисником з одним рухом, а також рідиною для омивача лобового скла. За цим виступом знаходиться коліщатко, яке керує швидкістю склоочисників. Під ним знаходиться ще одна кнопка для заднього склоочисника та форсунки склоочисника.

Також цікаво: Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями

Попри це, редизайн рульової колонки Audi, схоже, підкорив деяких користувачів інтернету. У темі Reddit, присвяченій спеціально новому дизайну, більшість коментаторів взагалі не вважали його незрозумілим. “Це насправді хороший дизайн”, – сказав один користувач. “Це краще, ніж останній дизайн Volkswagen”, – зауважив інший.