Новая функция интерьера Audi вызвала дискуссию среди водителей

Некоторые водители считают, что это чрезмерно сложное решение, которое может стать проблемой безопасности – последнее, чего кто-то хочет, это случайно выключить фары, когда должен был подать сигнал поворота. В то же время для других это решение кажется привлекательным.

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Возможно, Audi имела целью упростить управление функциями, но вызвала определенное разочарование у водителей. Хотя, следует заметить, что когда Tesla заменила подрулевые переключатели на кнопки (физические и цифровые) в Model 3, фанаты бренда приняли эти изменения с возмущениями, а потом привыкли.

Подход Audi может быть другим, но он не совсем создает условия для безстрессового вождения. Вся суть в дизайне – активировать дворники вместе с противотуманными фарами может быть не совсем легко с первого раза.

Дело в том, что рычаг имеет небольшой выступ на конце с пятью различными функциями. Он управляет указателями поворота (вверх/вниз), дальним светом (вперед/назад) и стеклоочистителем с одним движением, а также жидкостью для омывателя лобового стекла. За этим выступом находится колесико, которое управляет скоростью стеклоочистителей. Под ним находится еще одна кнопка для заднего стеклоочистителя и форсунки стеклоочистителя.

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Несмотря на это, редизайн рулевой колонки Audi, похоже, покорил некоторых пользователей интернета. В теме Reddit, посвященной специально новому дизайну, большинство комментаторов вообще не считали его непонятным. “Это на самом деле хороший дизайн”, – сказал один пользователь. “Это лучше, чем последний дизайн Volkswagen”, – заметил другой.