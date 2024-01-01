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Какие автомобили признаны лучшими в Украине

26 марта состоялась официальная церемония награждения победителей акции "Автомобиль года в Украине 2025". Кроме главного победителя, которым стал Škoda Kodiaq, также были определены отдельные победители в дополнительных номинациях.
Какие автомобили получили награды в акции "Автомобиль года в Украине 2025" - Auto24

ФОТО: Дмитрий Головченко|

Škoda Kodiaq - победитель акции "Автомобиль года в Украине 2025"

Даниил Северенчук
logo28 марта, 11:40
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В конкурсе принимали участие более 80 новых авто, официально представленных на рынке Украины. Финальную десятку претендентов на звание “Автомобиль года” путем голосования выбирала общественность, которую оценивало экспертное жюри. Оно состояло из украинских авторитетных автожурналистов и автоблогеров.

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Кроме главной номинации, победу в которой по сумме баллов общественного и экспертного жюри получил кроссовер Škoda Kodiaq, также были определены победители дополнительных номинаций, а именно:

  • Городской легковой автомобиль – Volkswagen Golf
  • Легковой автомобиль – Škoda Octavia
  • Легковой автомобиль бизнес сегмента – Mercdes-Benz E-Class
  • Городской кроссовер – Peugeot E-2008
  • Кроссовер – Volkswagen Tiguan
  • Внедорожник/ SUV – Ineos Grenadier Ineos Grenadier
  • Легковой электромобиль – Porsche Taycan
  • Компактный электрокроссовер – Hyundai IONIQ 5 N
  • Электрокроссовер/SUV -– Audi Q6 e-tron
  • Гибридный автомобиль – Honda CR-V e:HEV
  • Легковой автомобиль премиум сегмента – Mercedes-Benz E-Class
  • Кроссовер/SUV премиум сегмента - Audi Q7
  • Пикап - Mitsubishi L200
  • Семейный вен - Ford Tourneo Custom
  • Автомобиль для коммерции – Ford Transit Custom
  • Спортивный автомобиль – Audi RS 6 Avant GT
  • Дизайн – Aston Martin DB12
  • Соотношение Цена/Качество -– Hyundai Tucson
  • Прорыв года – Jeep
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