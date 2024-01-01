Какие автомобили признаны лучшими в Украине

В конкурсе принимали участие более 80 новых авто, официально представленных на рынке Украины. Финальную десятку претендентов на звание “Автомобиль года” путем голосования выбирала общественность, которую оценивало экспертное жюри. Оно состояло из украинских авторитетных автожурналистов и автоблогеров.

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Кроме главной номинации, победу в которой по сумме баллов общественного и экспертного жюри получил кроссовер Škoda Kodiaq, также были определены победители дополнительных номинаций, а именно: