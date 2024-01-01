Кто стал "Автомобилем года" в Украине 2025

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Škoda Kodiaq - Авто года в Украине 2025
Во время торжественной церемонии награждения 26 марта "Автомобиль года 2025" были определены главный победитель и автомобили в различных номинациях.
Новый Škoda Kodiaq стал абсолютным победителем по результатам голосований экспертного и общественного жюри.
Кстати какие финалисты были на “Авто года”
Кроссовер существенно изменился по сравнению с предыдущим поколением: передняя решетка, светодиодные фары и улучшенная аэродинамика. В салоне появились премиальные материалы отделки, новая эргономичная архитектура панели приборов и расположение элементов управления: в частности, рычаг селектора передач перенесен на рулевую колонку.
“Škoda всегда стремится создавать автомобили, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности, технологичности и комфорта. “Еврокар”, как партнер бренда в Украине, создает клиентоориентированный социально-ответственный бизнес. Мы благодарны каждому, кто проголосовал за наши авто”, – комментирует Марина Яковлева, директор компании “Еврокар”.
Какие автомобили победили в других номинациях, мы расскажем позже.