Кто стал "Автомобилем года" в Украине 2025

Во время торжественной церемонии награждения 26 марта "Автомобиль года 2025" были определены главный победитель и автомобили в различных номинациях.

Новый Škoda Kodiaq стал абсолютным победителем по результатам голосований экспертного и общественного жюри.

Кстати какие финалисты были на “Авто года”

Кроссовер существенно изменился по сравнению с предыдущим поколением: передняя решетка, светодиодные фары и улучшенная аэродинамика. В салоне появились премиальные материалы отделки, новая эргономичная архитектура панели приборов и расположение элементов управления: в частности, рычаг селектора передач перенесен на рулевую колонку.

“Škoda всегда стремится создавать автомобили, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности, технологичности и комфорта. “Еврокар”, как партнер бренда в Украине, создает клиентоориентированный социально-ответственный бизнес. Мы благодарны каждому, кто проголосовал за наши авто”, – комментирует Марина Яковлева, директор компании “Еврокар”.

Какие автомобили победили в других номинациях, мы расскажем позже.

Смотрите церемонию награждения Авто года в Украине 2025: