Хто став "Автомобілем року" в Україні 2025

Під час урочистої церемонії нагородження 26 березня "Автомобіль року 2025" були визначені головний переможець та автомобілі у різних номінаціях.

Новий Škoda Kodiaq став абсолютним переможцем за результатами голосувань експертного та громадського журі.

До речі які фіналісти були на “Авто року”

Кросовер суттєво змінився порівняно з попереднім поколінням: передня решітка, світлодіодні фари та покращена аеродинаміка. В салоні з’явились преміальні матеріали оздоблення, нова ергономічна архітектура панелі приладів та розташування елементів керування: зокрема, важіль селектора передач перенесено на рульову колонку.

“Škoda завжди прагне створювати автомобілі, які відповідають найвищим стандартам безпеки, технологічності та комфорту. “Єврокар”, як партнер бренду в Україні, створює клієнтоорієнтований соціально-відповідальний бізнес. Ми вдячні кожному, хто проголосував за наші авто”, – коментує Марина Яковлева, директорка компанії “Єврокар”.

Які автомобілі перемогли в інших номінаціях, ми розповімо згодом.

Дивіться церемонію нагородження Авто року в Україні 2025: