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Українці обирають Авто року 2025

Розпочалося голосування серед громадськості за звання "Автомобіль року 2025", яке триватиме до 28 лютого 2025 року. 
Автомобіль року 2025: голосування відкрито - Auto24
Редакція Авто24
logo13 січня, 20:00
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У рамках щорічної національної акції “Автомобіль року в Україні” з 13 січня 2025 року на сайті autoroku.ua розпочалося голосування серед громадськості за кращі авто року у різних класах. Воно триватиме до 28 лютого 2025 року.

Саме громадськість буде обирати 10 автомобілів-претендентів на звання “АвтоРоку 2025”, які згодом протестує Експертне журі акції на Тест-драйві фіналістів. За сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено абсолютного переможця та переможців у додаткових номінаціях.

Нагадаємо, які авто тестували учасники журі акції

Окрім абсолютного переможця, голосування за якого є обов’язковим для зарахування голосу, в акції щороку визначаються також лідери у додаткових номінаціях.

Враховуючи кількість поданих від імпортерів заявок, у 2025 році представлені такі додаткові номінації:

  • Міський легковий автомобіль
  • Легковий автомобіль
  • Легковий автомобіль бізнес сегменту
  • Легковий автомобіль преміум сегменту
  • Міський кросовер
  • Кросовер
  • Позашляховик/SUV
  • Кросовер/ SUV преміум сегменту
  • Легковий електромобіль
  • Компактний електрокросовер
  • Електрокросовер/SUV
  • Гібридний автомобіль
  • Спортивний автомобіль
  • Пікап
  • Сімейний вен
  • Автомобіль для комерції
  • Дизайн
  • Співвідношення ціна/якість

У 2025 році також запроваджено спеціальні номінації:

  • Лідер голосування громадськості
  • Лідер голосування експертів.

Традиційно серед усіх, хто проголосував на autoroku.ua, щотижня будуть розігруватися подарунки – талони на пальне та інші призи.

Про акцію

  • Всеукраїнську акцію “Автомобіль року в Україні” було засновано у 2001 році. Переможці в головній та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі та Громадського журі.
  • Організатор акції – ТОВ “АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО”, за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України “УкрАвтопром” (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації “Автомобільна федерація України” (ФАУ).
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