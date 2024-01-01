Українці обирають Авто року 2025

У рамках щорічної національної акції “Автомобіль року в Україні” з 13 січня 2025 року на сайті autoroku.ua розпочалося голосування серед громадськості за кращі авто року у різних класах. Воно триватиме до 28 лютого 2025 року.
Саме громадськість буде обирати 10 автомобілів-претендентів на звання “АвтоРоку 2025”, які згодом протестує Експертне журі акції на Тест-драйві фіналістів. За сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено абсолютного переможця та переможців у додаткових номінаціях.
Нагадаємо, які авто тестували учасники журі акції
Окрім абсолютного переможця, голосування за якого є обов’язковим для зарахування голосу, в акції щороку визначаються також лідери у додаткових номінаціях.
Враховуючи кількість поданих від імпортерів заявок, у 2025 році представлені такі додаткові номінації:
- Міський легковий автомобіль
- Легковий автомобіль
- Легковий автомобіль бізнес сегменту
- Легковий автомобіль преміум сегменту
- Міський кросовер
- Кросовер
- Позашляховик/SUV
- Кросовер/ SUV преміум сегменту
- Легковий електромобіль
- Компактний електрокросовер
- Електрокросовер/SUV
- Гібридний автомобіль
- Спортивний автомобіль
- Пікап
- Сімейний вен
- Автомобіль для комерції
- Дизайн
- Співвідношення ціна/якість
У 2025 році також запроваджено спеціальні номінації:
- Лідер голосування громадськості
- Лідер голосування експертів.
Традиційно серед усіх, хто проголосував на autoroku.ua, щотижня будуть розігруватися подарунки – талони на пальне та інші призи.
Про акцію
- Всеукраїнську акцію “Автомобіль року в Україні” було засновано у 2001 році. Переможці в головній та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі та Громадського журі.
- Організатор акції – ТОВ “АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО”, за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України “УкрАвтопром” (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації “Автомобільна федерація України” (ФАУ).