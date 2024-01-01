Українці обирають Авто року 2025

У рамках щорічної національної акції “Автомобіль року в Україні” з 13 січня 2025 року на сайті autoroku.ua розпочалося голосування серед громадськості за кращі авто року у різних класах. Воно триватиме до 28 лютого 2025 року.

Саме громадськість буде обирати 10 автомобілів-претендентів на звання “АвтоРоку 2025”, які згодом протестує Експертне журі акції на Тест-драйві фіналістів. За сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено абсолютного переможця та переможців у додаткових номінаціях.

Нагадаємо, які авто тестували учасники журі акції

Окрім абсолютного переможця, голосування за якого є обов’язковим для зарахування голосу, в акції щороку визначаються також лідери у додаткових номінаціях.

Враховуючи кількість поданих від імпортерів заявок, у 2025 році представлені такі додаткові номінації:

Міський легковий автомобіль

Легковий автомобіль

Легковий автомобіль бізнес сегменту

Легковий автомобіль преміум сегменту

Міський кросовер

Кросовер

Позашляховик/SUV

Кросовер/ SUV преміум сегменту

Легковий електромобіль

Компактний електрокросовер

Електрокросовер/SUV

Гібридний автомобіль

Спортивний автомобіль

Пікап

Сімейний вен

Автомобіль для комерції

Дизайн

Співвідношення ціна/якість

У 2025 році також запроваджено спеціальні номінації:

Лідер голосування громадськості

Лідер голосування експертів.

Традиційно серед усіх, хто проголосував на autoroku.ua, щотижня будуть розігруватися подарунки – талони на пальне та інші призи.

Про акцію