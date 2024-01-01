Украинцы выбирают Авто года 2025

В рамках ежегодной национальной акции “Автомобиль года в Украине” с 13 января 2025 года на сайте autoroku.ua началось голосование среди общественности за лучшие авто года в разных классах. Оно продлится до 28 февраля 2025 года.
Именно общественность будет выбирать 10 автомобилей-претендентов на звание “АвтоГода 2025”, которые впоследствии протестирует Экспертное жюри акции на Тест-драйве финалистов. По сумме баллов Общественного и Экспертного жюри в марте будет определен абсолютный победитель и победители в дополнительных номинациях.
Напомним, какие авто тестировали участники жюри акции
Кроме абсолютного победителя, голосование за которого является обязательным для зачисления голоса, в акции ежегодно определяются также лидеры в дополнительных номинациях.
Учитывая количество поданных от импортеров заявок, в 2025 году представлены такие дополнительные номинации:
- Городской легковой автомобиль
- Легковой автомобиль
- Легковой автомобиль бизнес сегмента
- Легковой автомобиль премиум сегмента
- Городской кроссовер городской кроссовер
- Кроссовер
- Внедорожник/SUV внедорожник
- Кроссовер/ SUV премиум сегмента
- Легковой электромобиль легковой электромобиль
- Компактный электрокроссовер
- Электрокроссовер/SUV
- Гибридный автомобиль Гибридный автомобиль
- Спортивный автомобиль
- Пикап
- Семейный вен
- Автомобиль для коммерции
- Дизайн
- Соотношение цена/качество
В 2025 году также введены специальные номинации:
- Лидер голосования общественности
- Лидер голосования экспертов.
Традиционно среди всех, кто проголосовал на autoroku.ua, еженедельно будут разыгрываться подарки – талоны на топливо и другие призы.
Об акции
- Всеукраинскую акцию “Автомобиль года в Украине” было основано в 2001 году. Победители в главной и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного жюри и Общественного жюри.
- Организатор акции – ООО “АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО”, при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины “УкрАвтопром” (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации “Автомобильная федерация Украины” (ФАУ).