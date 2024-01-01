Украинцы выбирают Авто года 2025

В рамках ежегодной национальной акции “Автомобиль года в Украине” с 13 января 2025 года на сайте autoroku.ua началось голосование среди общественности за лучшие авто года в разных классах. Оно продлится до 28 февраля 2025 года.

Именно общественность будет выбирать 10 автомобилей-претендентов на звание “АвтоГода 2025”, которые впоследствии протестирует Экспертное жюри акции на Тест-драйве финалистов. По сумме баллов Общественного и Экспертного жюри в марте будет определен абсолютный победитель и победители в дополнительных номинациях.

Напомним, какие авто тестировали участники жюри акции

Кроме абсолютного победителя, голосование за которого является обязательным для зачисления голоса, в акции ежегодно определяются также лидеры в дополнительных номинациях.

Учитывая количество поданных от импортеров заявок, в 2025 году представлены такие дополнительные номинации:

Городской легковой автомобиль

Легковой автомобиль

Легковой автомобиль бизнес сегмента

Легковой автомобиль премиум сегмента

Городской кроссовер городской кроссовер

Кроссовер

Внедорожник/SUV внедорожник

Кроссовер/ SUV премиум сегмента

Легковой электромобиль легковой электромобиль

Компактный электрокроссовер

Электрокроссовер/SUV

Гибридный автомобиль Гибридный автомобиль

Спортивный автомобиль

Пикап

Семейный вен

Автомобиль для коммерции

Дизайн

Соотношение цена/качество

В 2025 году также введены специальные номинации:

Лидер голосования общественности

Лидер голосования экспертов.

Традиционно среди всех, кто проголосовал на autoroku.ua, еженедельно будут разыгрываться подарки – талоны на топливо и другие призы.

Об акции