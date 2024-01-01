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Украинцы выбирают Авто года 2025

Началось голосование среди общественности за звание "Автомобиль года 2025", которое продлится до 28 февраля 2025 года.
Автомобиль года 2025: голосование открыто - Auto24
Редакция Авто24
logo13 января, 20:00
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В рамках ежегодной национальной акции “Автомобиль года в Украине” с 13 января 2025 года на сайте autoroku.ua началось голосование среди общественности за лучшие авто года в разных классах. Оно продлится до 28 февраля 2025 года.

Именно общественность будет выбирать 10 автомобилей-претендентов на звание “АвтоГода 2025”, которые впоследствии протестирует Экспертное жюри акции на Тест-драйве финалистов. По сумме баллов Общественного и Экспертного жюри в марте будет определен абсолютный победитель и победители в дополнительных номинациях.

Напомним, какие авто тестировали участники жюри акции

Кроме абсолютного победителя, голосование за которого является обязательным для зачисления голоса, в акции ежегодно определяются также лидеры в дополнительных номинациях.

Учитывая количество поданных от импортеров заявок, в 2025 году представлены такие дополнительные номинации:

  • Городской легковой автомобиль
  • Легковой автомобиль
  • Легковой автомобиль бизнес сегмента
  • Легковой автомобиль премиум сегмента
  • Городской кроссовер городской кроссовер
  • Кроссовер
  • Внедорожник/SUV внедорожник
  • Кроссовер/ SUV премиум сегмента
  • Легковой электромобиль легковой электромобиль
  • Компактный электрокроссовер
  • Электрокроссовер/SUV
  • Гибридный автомобиль Гибридный автомобиль
  • Спортивный автомобиль
  • Пикап
  • Семейный вен
  • Автомобиль для коммерции
  • Дизайн
  • Соотношение цена/качество

В 2025 году также введены специальные номинации:

  • Лидер голосования общественности
  • Лидер голосования экспертов.

Традиционно среди всех, кто проголосовал на autoroku.ua, еженедельно будут разыгрываться подарки – талоны на топливо и другие призы.

Об акции

  • Всеукраинскую акцию “Автомобиль года в Украине” было основано в 2001 году. Победители в главной и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного жюри и Общественного жюри.
  • Организатор акции – ООО “АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО”, при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины “УкрАвтопром” (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации “Автомобильная федерация Украины” (ФАУ).
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