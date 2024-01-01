Які автомобілі визнано найкращими в Україні

У конкурсі брали участь більше ніж 80 нових авто, що офіційно представлені на ринку України. Фінальну десятку претендентів на звання “Автомобіль року” шляхом голосування обирала громадськість, яку оцінювало експертне журі. Воно складалося з українських авторитетних автожурналістів та автоблогерів.

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Окрім головної номінації, перемогу в якій за сумою балів громадського та експертного журі здобув кросовер Škoda Kodiaq, також було визначено переможців додаткових номінацій, а саме: