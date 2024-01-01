Які автомобілі визнано найкращими в Україні

ФОТО: Дмитро Головченко|
Škoda Kodiaq - переможець акції “Автомобіль року в Україні 2025”
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У конкурсі брали участь більше ніж 80 нових авто, що офіційно представлені на ринку України. Фінальну десятку претендентів на звання “Автомобіль року” шляхом голосування обирала громадськість, яку оцінювало експертне журі. Воно складалося з українських авторитетних автожурналістів та автоблогерів.
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Окрім головної номінації, перемогу в якій за сумою балів громадського та експертного журі здобув кросовер Škoda Kodiaq, також було визначено переможців додаткових номінацій, а саме:
- Міський легковий автомобіль – Volkswagen Golf
- Легковий автомобіль – Škoda Octavia
- Легковий автомобіль бізнес сегменту – Mercdes-Benz E-Class
- Міський кросовер – Peugeot E-2008
- Кросовер – Volkswagen Tiguan
- Позашляховик/ SUV – Ineos Grenadier
- Легковий електромобіль – Porsche Taycan
- Компактний електрокросовер – Hyundai IONIQ 5 N
- Електрокросовер/SUV -– Audi Q6 e-tron
- Гібридний автомобіль – Honda CR-V e:HEV
- Легковий автомобіль преміум сегменту – Mercedes-Benz E-Class
- Кросовер/SUV преміум сегменту - Audi Q7
- Пікап - Mitsubishi L200
- Сімейний вен - Ford Tourneo Custom
- Автомобіль для комерції – Ford Transit Custom
- Спортивний автомобіль – Audi RS 6 Avant GT
- Дизайн – Aston Martin DB12
- Співвідношення Ціна/Якість -– Hyundai Tucson
- Прорив року – Jeep