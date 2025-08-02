Названо найкращі універсали, які можна купити у 2025 році

Універсали, як говорять їх назва, напрочуд універсальні автомобілі. Вони мають динаміку керування низькопрофільних седанів чи хетчбеків, але водночас просторість і практичність позашляховиків. В Європі вони ще популярні, в Україні – лише серед вживаних, та дуже мало у Сполучених Штатах, пишуть в Road & Truck.

Але все ще є кілька чудових варіантів для тих, хто цінує цей тип кузова. Це найкращі універсали, що продаються сьогодні, перелічені в порядку від найдешевшого до найдорожчого у США, що продаються новими.

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Subaru Outback

Величезний відсоток усіх універсалів, що продаються в США, – це Subaru Outback. Це авто має репутацію автомобіля, який добре справляється з багатьма речами, поєднуючи практичність універсала з міцним виглядом позашляховика. Його кросоверний вигляд і високий дорожній просвіт робить його привабливим для багатьох людей. Новий Outback вийде у 2026 році, але він виглядає значно менш схожим на універсал, ніж раніше.

Volvo V60 Cross Country

На жаль, Volvo припинила продаж гібридної версії універсала V60 Polestar Engineered у США, але версія Cross Country все ще доступна. Це стильний, трохи піднятий універсал з плюшевим інтер'єром, який стандартно оснащений 247-сильним чотирициліндровим турбодвигуном з 48-вольтовою гібридною системою.

Volvo V90 Cross Country

Якщо V60 вам недостатньо великий або практичний, є також Volvo V90 Cross Country. Він має більший, розкішніший салон, а також обшивку кузова та додатковий дорожній просвіт для випадкових поїздок бездоріжжям. Він також трохи потужніший, оскільки оснащений чотирициліндровим силовим агрегатом B6 потужністю 295 к.с.

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Audi А6 Allroad

Audi час від часу продавала версію Allroad свого універсала A6 Avant у США, і останнє покоління – не виключення. Це чудовий варіант з плавним двигуном V6, регульованою пневматичною підвіскою та розкішним салоном.

Mercedes-Benz E 450 All-Terrain

Універсал E-класу досить погано продається його в США, адже седан є набагато популярнішим вибором. Як і моделі Allroad від Audi, пакет All-Terrain включає трохи більше обшивки та дорожнього просвіту, але E-клас все ще залишається традиційним універсалом по суті.

Porsche Taycan Cross Turismo

Потрібен трохи більший дорожній просвіт від вашого електроуніверсала? Porsche має автомобіль Taycan Cross Turismo. По суті, це версія кузова Subaru Outback від Porsche, яка надає Taycan вищу посадку, пластикове облицювання кузова та стандартний повний привід. Cayenne краще підходить для справжнього бездоріжжя, але ця більш практична версія Taycan може підійти тим, хто готовий час від часу виїжджати на ґрунтову або гравійну дорогу.

Mercedes-AMG E 53

Ми можемо з ніжністю згадувати часи універсала AMG E 63 з двигуном V-8, який донедавна продавався в США, але незабаром має з'явитися новий універсал, який стане наступною найкращою пропозицією. AMG E 53 пропонується зі своїм гібридним силовим агрегатом потужністю понад 600 к.с.

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BMW M5 Touring

BMW не відома своїми універсалами, як Volvo, але це не робить нову версію Touring останнього M5 менш привабливою. Це ж 717-сильний гібридний універсал з підзарядкою від мережі. І поки що попит на цей універсал значно перевищує очікування.

Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant має 621 кінських сил і фірмову систему повного приводу Quattro від Audi у великому, комфортному кузові універсала. І на відміну від попередніх моделей, він насправді продається в Америці. І ним чудово керувати.