Subaru представила обновленную Solterra и новый электрокроссовер Trailseeker

Электрический Subaru Solterra получил совершенно новую внешность с гораздо более привлекательной передней частью, что еще больше будет отличать его от недавно обновленной сестринской модели Toyota bZ4x.

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Рестайлинговый кроссовер японского автопроизводителя также будет отличаться улучшенной технологичностью и увеличенным запасом хода. Узнать обновленную Solterra можно по новым тонкими светодиодными фарами. Пластиковая вставка, заменяющая решетку радиатора теперь окрашена в цвет кузова.

Компания Subaru говорит, что автомобиль также будет предлагаться в двухцветной конфигурации и ездит на колесах диаметром 18 или 20 дюймов. В салоне установили новый 14-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и центральную консоль с беспроводными зарядками и портами USB-C.

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Что касается механических изменений, инженеры улучшили запас хода модели до 459 километров благодаря установке новой литий-ионной батареи емкостью 74,7 кВт-ч. По словам Subaru, батарея может заряжаться на 10-80% менее чем за 35 минут при подключении к зарядному устройству на 150 кВт. К тому же батарея имеет тепловой насос, для лучшей эффективности в холодное время года.

Полноприводная версия Solterra получила более мощный электромотор на задней оси, благодаря чему общая мощность трансмиссии выросла до 343 лошадиных сил. Дополнительная мощность позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

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В то же время совершенно новая модель Subaru Trailseeker будет старшим братом Solterra, поскольку будет предлагать больше пространства в салоне и мощности. Японский автопроизводитель предоставил несколько предварительных изображений, на которых заметно, что будущая новинка больше похоже на универсал, чем на SUV.

Компания Subaru отметила, что Trailseeker на 25 мм выше и на 150 миллиметров длиннее Solterra. Полноприводный вариант модели будет иметь мощность в 380 лошадиных сил, чего будет достаточно чтобы за 4,4 секунды разгоняться до 100 км/ч. Новинка будет иметь такую же батарею на 74,7 кВт-ч, что и в Solterra, поэтому запас хода составит 418 километров.

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Салон Trailseeker, как и его внешний дизайн, во многом позаимствован у Solterra и имеет 14-дюймовый сенсорный дисплей. Компания раскроет другие характеристики ближе к дате начала продаж в начале 2026 года.