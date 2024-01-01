Где Subaru Forester стоит меньше $2000

Средняя стоимость популярного в Украине внедорожника Subaru Forester, выпущенного в 2012-2018 годах, существенно уменьшилась по результатам аукционов страховых машин в США. В конце 2024 года она опустилась до $1957. Об этом информирует сервис аналитики страховых аукционов США Autoastat.

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Главная причина низкой цены Subaru Forester в США – его небольшая популярность и этой стране. Здесь значительно популярнее японские конкуренты от Toyota, Honda и Nissan - аналогичные по классу кроссоверы этих брендов гораздо дороже.

В общем, цены на этот кроссовер держались на уровне трех тысяч долларов, а еще полгода назад он стоил 2500. Интересно, что в штате Вермонт на севере США “Форестеры” этого поколения продают еще дешевле – за 1679 долларов.

Чтобы привезти Subaru Forester с аукциона IAAI или Copart в Украину, машину нужно выкупить, заплатить аукционный сбор, привезти в американский порт, загрузить в контейнер и выгрузить в европейском порту (обычно в Клайпеде). Далее – дорога в Украину, растаможка и ремонт повреждений. Такая процедура обойдется дополнительно в 9-10 тысяч долларов.

График средних Forester цен на аукционах США. Данные Autoastat

История Forester началась в 1997 году, когда японский автопроизводитель использовал платформу Impreza для создания этого кроссовера. Это был удачный удар для Subaru, и автомобиль сделал явную разницу на рынке. Его превосходная управляемость и комфортная езда подарили клиентам приятные впечатления.

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Subaru представила четвертое поколение кроссовера Forester на автосалоне в Гуанчжоу в 2012 году, а в следующем году выпустила его на рынок США и остального мира. Благодаря такому опыту четвертое поколение с уверенностью вступило на рынок, пишут в Autoevolution.

В салоне автопроизводитель установил два больших циферблата для спидометра и тахометра, а между ними - ЖК-дисплей. Над центральной панелью Subaru разместил цветной дисплей для камеры заднего вида.

Под капотом Subaru установил на выбор два 2,0-литровые бензиновые агрегаты для большинства рынков. В то же время клиенты из США также могли выбрать 2,5-литровый силовой агрегат. С другой стороны, европейские покупатели получили турбодизельную версию. Все они были четырехцилиндровыми двигателями и стандартно сочетались с механической коробкой передач, тогда как некоторые версии также были доступны с коробкой передач Subaru CVT под названием Lineartronic. Как всегда, у Forester, привод полный.