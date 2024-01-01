Де Subaru Forester коштує менше $2000

Середня вартість популярного в Україні позашляховика Subaru Forester, випущеного у 2012-2018 роках, суттєво зменшилась за результатами аукціонів страхових машин у США. Наприкінці 2024 року вона опустилась до $1957. Про це інформує сервіс аналітики страхових аукціонів США Autoastat.

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Головна причина низької ціни Subaru Forester у США – його невелика популярність і цій країні. Тут значно популярніші японські конкуренти від Toyota, Honda та Nissan — аналогічні за класом кросовери цих брендів набагато дорожчі.

Загалом, ціни на цей кросовер тримались на рівні трьох тисяч доларів, а ще півроку тому він коштував 2500. Цікаво, що у штаті Вермонт на півночі США “Форестери” цього покоління продають ще дешевше – за 1679 доларів.

Щоб привезти Subaru Forester з аукціону IAAI чи Copart в Україну, машину потрібно викупити, заплати ти аукціонний збір, привезти в американський порт, завантажити в контейнер та вивантажити в європейському порту (зазвичай у Клайпеді). Далі – дорога до України, розмитнення та ремонт ушкоджень. Така процедура обійдеться додатково у 9-10 тисяч доларів.

Графік середніх Forester цін на аукціонах США. Дані Autoastat

Історія Forester почалася в 1997 році, коли японський автовиробник використав платформу Impreza для створення цього кросовера. Це був вдалий удар для Subaru, і автомобіль зробив явну різницю на ринку. Його чудова керованість і комфортна їзда подарували клієнтам приємні враження.

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Subaru представила четверте покоління кросовера Forester на автосалоні в Гуанчжоу в 2012 році, а в наступному році випустила його на ринок США та решти світу. Завдяки такому досвіду четверте покоління з упевненістю вступило на ринок, пишуть в Autoevolution.

У салоні автовиробник встановив два великих циферблата для спідометра та тахометра, а між ними — РК-дисплей. Над центральною панеллю Subaru розмістив кольоровий дисплей для камери заднього виду.

Під капотом Subaru встановив на вибір два 2,0-літрові бензинові агрегати для більшості ринків. Водночас клієнти з США також могли вибрати 2,5-літровий силовий агрегат. З іншого боку, європейські покупці отримали турбодизельну версію. Усі вони були чотирициліндровими двигунами та стандартно поєднувалися з механічною коробкою передач, тоді як деякі версії також були доступні з коробкою передач Subaru CVT під назвою Lineartronic. Як завжди у Forester, привід повний.