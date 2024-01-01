Що відомо про новий Subaru Outback 2026 модельного року

Як передає Carscoops, серія нещодавніх шпигунських знімків вказує на те, що майбутнє покоління Outback змінить характерні пропорції припіднятого універсала на більший силует, який наближає його до більш традиційних позашляховиків Subaru.

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На цих фото помітно, що профіль моделі став більш фактурним, завдяки масивнішим центральним стійкам кузова, квадратним колісним аркам та вищій лінії капота. Ззаду дизайн зберігає характерний для Outback довгий задній звис. Камуфляж моделі закриває оптику, однак очікується, що кросовер матиме розділені фари та суцільну світлову смугу, що з’єднуватиме ліхтарі.

Таким чином, силует моделі буде досить подібним до Forester. В салоні Outback оснастять новою цифровою панеллю приладів та вертикальним дисплеєм мультимедіа, яку також можна зустріти на інших моделях бренду. За чутками, набір системи допомоги водієві Subaru EyeSight суттєво оновлять, аби він відповідав сучасним вимогами.

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Новий Outback, вірогідно, побудований на вдосконаленій версії Subaru Global Platform. Це означає, що під капотом буде розміщено нову гібридну силову установку, що була створена Subaru спільно з Toyota. Вона являє собою 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з CVT, електродвигун потужністю 118 к.с., здатний безпосередньо живити колеса, вторинний двигун/генератор і скромний літій-іонний акумулятор ємністю 1,1 кВт-год. Система повного приводу також буде доступна.

Окрім цього, Subaru також може запропонувати бензиновий варіант з 2,5-літровим бензиновим двигуном на 184 кінські сили, або більш потужний 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, що видає 260 к.с.