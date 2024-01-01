Шпигуни помітили гібридний Subaru Forester

Як передає Carscoops, Subaru раніше заявляла, що Forester Hybrid матиме горизонтально-опозитний двигун, а також гібридну технологію від Toyota. Шпигунські фото свідчать про те, що модель вже перебуває на етапі тестування.

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Подробиць щодо новинки все ще мало. Відомо, що Subaru розпочне виробництво гібридних трансмісій наступного покоління вже цієї осені, а гібридних автомобілів — приблизно на початку 2025 року. Планується, що згодом, орієнтовно за рік після цього, розпочнеться серійний випуск гібридного Forster на заводі Subaru of Indiana Automotive.

Подейкують, що Forester – не єдиний гібрид на горизонті, оскільки модель буде використовувати силовий агрегат від Crosstrek. Нещодавно японський автовиробник заявив, що два нових гібриди мають забезпечити гнучкість пропозицій бренду.

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Актуальний Forester оснащений 2,5-літровий чотирициліндровий опозитний двигун потужністю 183 к.с. й 241 Нм крутного моменту, що працює в парі з безступінчатою коробкою передач і стандартною системою повного приводу Subaru.