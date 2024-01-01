Шпионы заметили гибридный Subaru Forester гибридный Subaru Forester

Как передает Carscoops, Subaru ранее заявляла, что Forester Hybrid будет иметь горизонтально-оппозитный двигатель, а также гибридную технологию от Toyota. Шпионские фото свидетельствуют о том, что модель уже находится на этапе тестирования.

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Подробностей о новинке все еще мало. Известно, что Subaru начнет производство гибридных трансмиссий следующего поколения уже этой осенью, а гибридных автомобилей - примерно в начале 2025 года. Планируется, что впоследствии, ориентировочно через год после этого, начнется серийный выпуск гибридного Forster на заводе Subaru of Indiana Automotive.

Поговаривают, что Forester – не единственный гибрид на горизонте, поскольку модель будет использовать силовой агрегат от Crosstrek. Недавно японский автопроизводитель заявил, что два новых гибрида должны обеспечить гибкость предложений бренда.

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Актуальный Forester оснащен 2,5-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель мощностью 183 л.с. и 241 Нм крутящего момента, работающий в паре с бесступенчатой коробкой передач и стандартной системой полного привода Subaru.