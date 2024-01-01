Subaru Crosstrek получил новую топовую версию и пересмотренный ценник

Как передает Carscoops, стоимость нового Subaru Crosstrek в базовом исполнении начинается с 25 695 долларов, что означает рост цены на 300-500 долларов по сравнению с прошлым годом.кроме этого, кроссовер получил новую флагманскую комплектацию Premium, которая получила 2,5-литровый оппозитный мотор вместо 2,0-литрового, имеющих более низкие уровни оснащения.

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Он выдает 185 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента и работает в паре с вариатором (CVT) и стандартным полным приводом. Новинка также имеет опцию X-Mode, которая позволяет изменять настройки и выбирать различные режимы Snow/Dirt и Deep Snow/Mud.

Subaru говорит, что они нужны для лучшей “оптимизации работы полного привода в сложных погодных условиях или неблагоприятных дорожных условиях”. Соответственно, стоимость Crosstrek Premium поднялась с 26 345 до 26 945 долларов.

К тому же компания добавила незначительные изменения в варианты цвета и обивки и дополнительные опции безопасности, такие как система предупреждения о движении сзади и обнаружения слепых зон с вспомогательной системой удержания полосы движения, а также автоматической аварийной системой управления.

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В то же время стоимость базовой модели начинается от 25 695 долларов - на 500 долларов больше, чем прошлогодняя модель. Она оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 152 л.с. Остальные комплектации получили повышение цены в среднем на 300 долларов.