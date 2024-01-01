Subaru Crosstrek отримав нову топову версію та переглянутий цінник

Як передає Carscoops, вартість нового Subaru Crosstrek у базовому виконанні починається з 25 695 доларів, що означає зростання ціни на 300-500 доларів порівняно з минулим роком.Окрім цього, кросовер отримав нову флагманську комплектацію Premium, яка отримала 2,5-літровий опозитний мотор замість 2,0-літрового, що мають нижчі рівні оснащення.

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Він видає 185 кінських сил та 241 Нм крутного моменту й працює в парі з варіатором (CVT) та стандартним повним приводом. Новинка також має опцію X-Mode, яка дозволяє змінювати налаштування й обирати різні режими Snow/Dirt і Deep Snow/Mud.

Subaru каже, що вони потрібні для кращої “оптимізації роботи повного приводу в складних погодних умовах або несприятливих дорожніх умовах”.Відповідно, вартість Crosstrek Premium піднялася з 26 345 до 26 945 доларів.

До того ж компанія додала незначні зміни в варіанти кольору та оббивки та додаткові опції безпеки, такі як система попередження про рух позаду та виявлення сліпих зон із допоміжною системою утримання смуги руху, а також автоматичною аварійною системою керування.

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Водночас вартість базової моделі починається від 25 695 доларів — на 500 доларів більше, ніж торішня модель. Вона оснащена 2,0-літровим двигуном потужністю 152 к.с. Решта комплектацій отримала підвищення ціни в середньому на 300 доларів.