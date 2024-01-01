Toyota і Subaru працюють над новим електричним кросовером

У той час як bZ4X і Solterra виготовляються Toyota на її фабриці в Айті, очікується, що безіменна модель зійде з конвеєра на заводі Subaru в Ядзімі. Новий EV не буде розроблятися з нуля, оскільки він запозичить деталі з електричних SUV, які вже продаються. Це прискорить розвиток і скоротить витрати. Мета полягає в тому, щоб робити від 15 000 до 20 000 одиниць щомісяця.

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Новий дует EV нібито буде націлений на Північну Америку, Європу та Японію, але також може продаватися на інших ринках. Незрозуміло, чи будуть дві моделі дешевшими за bZX і Solterra, вартість яких у США стартує від 44 465 доларів США та 46 340 доларів відповідно.

Якщо вам цікаво, як продаються існуючі електромобілі, Toyota реалізувала 13 577 bZ4X до вересня в США. Протягом перших дев'яти місяців року Solterra була значно менш популярною – 9 137 одиниць. Дивлячись на конкурентів, Hyundai продав 30 318 Ioniq 5. З 15 985 кросоверами Kia EV6 також перевершив дві моделі з Японії. Honda Prologue розійшлась тиражом 14 179 одиниць до вересня поточного року.

Раніше цього року Toyota і Subaru оголосили, що працюватимуть над трьома додатковими електромобілями, крім bZ4X/Solterra. Подібно до нової моделі обох брендів, яка вийде у 2026 році, дві інші також будуть кросоверами. Якщо виробництво нового електромобіля дійсно почнеться в січні 2026 року, офіційні презентації від Toyota і Subaru мають відбутися в другій половині наступного року.

Тим часом автовиробники продовжуватимуть розвивати двигуни внутрішнього згоряння. Кілька місяців тому відбулася спільна конференція, в якій також брала участь Mazda, під час якої було оголошено про нові та вдосконалені ДВС.