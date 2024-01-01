Toyota и Subaru работают над новым электрическим кроссовером

В то время как bZ4X и Solterra изготавливаются Toyota на ее фабрике в Айти, ожидается, что безымянная модель сойдет с конвейера на заводе Subaru в Ядзими. Новый EV не будет разрабатываться с нуля, поскольку он позаимствует детали из уже продаваемых электрических SUV,. Это ускорит развитие и сократит расходы. Цель состоит в том, чтобы производить от 15 000 до 20 000 единиц ежемесячно.

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Новый дуэт EV якобы будет нацелен на Северную Америку, Европу и Японию, но также может продаваться на других рынках. Непонятно, будут ли две модели дешевле bZX и Solterra, стоимость которых в США стартует от 44 465 долларов США и 46 340 долларов соответственно.

Если вам интересно, как продаются существующие электромобили, Toyota реализовала 13 577 bZ4X до сентября в США. В течение первых девяти месяцев года Solterra была значительно менее популярной – 9 137 единиц. Глядя на конкурентов, Hyundai продал 30 318 Ioniq 5. С 15 985 кроссоверами Kia EV6 также превзошел две модели из Японии. Honda Prologue разошлась тиражом 14 179 единиц до сентября текущего года.

Ранее в этом году Toyota и Subaru объявили, что будут работать над тремя дополнительными электромобилями, кроме bZ4X/Solterra. Подобно новой модели обоих брендов, которая выйдет в 2026 году, две другие также будут кроссоверами. Если производство нового электромобиля действительно начнется в январе 2026 года, официальные презентации от Toyota и Subaru должны состояться во второй половине следующего года.

Тем временем автопроизводители будут продолжать развивать двигатели внутреннего сгорания. Несколько месяцев назад состоялась совместная конференция, в которой также участвовала Mazda, во время которой было объявлено о новых и усовершенствованных ДВС.