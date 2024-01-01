Продажи Toyota GR86 в пять раз больше, чем Subaru BRZ

Toyota GR86 и Subaru BRZ по сути одинаковые автомобили с похожей ценой, но их диаграммы продаж разительно отличаются. Поскольку второй квартал года закончился, мы можем ближе взглянуть на то, как справлялись доступные спортивные автомобили в первой половине 2024 года. К июню было продано 7467 GR86 в Соединенных Штатах, а его звездный собрат собрал лишь 1414 продаж.

Читайте также: Продажи Subaru WRX и BRZ упали на 40%

GR86 превосходит продажи BRZ в соотношении пять к одному, что заставляет нас задуматься. Мы связались с Subaru, чтобы объяснить, почему ее автомобиль гораздо менее популярен. Между тем единственным логическим объяснением слабых продаж BRZ, которое мы можем придумать, является потенциально ограниченная доступность автомобиля у дилеров. Следует отметить, что Toyota имеет гораздо более сильную розничную сеть, чем Subaru в США, что объясняет разрыв в продажах.

Компания Toyota рада сообщить, что в этом году спрос на GR86 вырос на 41,9 процента, тогда как в Subaru говорят, что ее аналогичный автомобиль снизился на 43,7 процента с января по июнь. В прошлом месяце 1500 человек купили GR86 и только 243 приобрели BRZ. Как вы можете себе представить, BRZ является наименее продаваемым продуктом в портфолио марки. Мы не можем сказать то же самое о GR86, поскольку он превзошел Crown, Supra и другие продукты Toyota.

Если говорить о более дорогой спортивный автомобиль Toyota, спрос упал на 7,8 процента за первые шесть месяцев года. Поставки снизились до 1495 единиц, и с приостановкой более дешевой базовой модели будущее не выглядит слишком ярким. На подходе еще более горячая Supra GRMN, но это вряд ли сильно повлияет на продажи доступной GR86, поскольку это будет специальное издание ограниченного количества со значительно большим ценником.