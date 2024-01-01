Продажи Subaru WRX и BRZ упали на 40%

Представитель Subaru сказал, что "высокие процентные ставки и поздний переход на модельный год являются факторами, способствующими" низким продажам WRX. Пресс-секретарь также отметил, что "некоторые ограничения по поставкам" для BRZ, особенно в высших комплектациях, влияют на продажи.

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Компания только что опубликовала данные о продажах за май 2024 года, и некогда популярный спортивный седан оказался в конце рейтинга. На самом деле он едва опередил электрический кроссовер Solterra.

В частности, в мае Subaru продала лишь 1673 автомобиля WRX. Это падение на 39,6 процента по сравнению с прошлым годом, и чтобы мы не забыли, что текущее поколение WRX не старое. Он дебютировал в 2022 модельном году, а обновленный WRX TR - в октябре 2023 года. Для сравнения, прошлом месяце было продано 1546 Solterra - на 254,6 процента больше, чем в мае 2023 года.

Правда, тогда Solterra была очень свежей и новой. Но это не меняет правила в мире электромобилей, предлагая скромные 215 лошадиных сил с полным приводом и запасом хода всего 360 км.

Что касается WRX, то он оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 271 л.с., соединенным либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с CVT. Палка доступна на всех уровнях комплектации, за исключением топового GT, хотя WRX TR предлагает подобные функции с тремя педалями.

Конечно, нет модели STI, поскольку Subaru отменила ее для этого поколения , но модель tS, которая появится в 2025 году, имеет что-то вроде STI. Но не обманывайте себя - он все еще имеет ту же трансмиссию WRX, хотя и с обновленной подвеской и тормозами.

Стоит отметить, что продажи Subaru BRZ также снижаются. С лишь 227 единицами, проданными в мае, BRZ является худшим автомобилем Subaru в Соединенных Штатах. В этом году он упал на 45 процентов. Кроме того, есть Forester, который вырос на 61,4 процента до мая 2024 года. Это определенно самая продаваемая модель в модельном ряду Subaru и напоминание о том, что внедорожники являются хорошей ставкой, когда речь идет о прибыли.