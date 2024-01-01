Продажі Subaru WRX і BRZ впали на 40%

Представник Subaru сказав, що «вищі процентні ставки та пізній перехід на модельний рік є факторами, що сприяють» низьким продажам WRX. Прес-секретар також зазначив, що «деякі обмеження щодо постачання» для BRZ, особливо у вищих комплектаціях, впливають на продажі.

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Компанія щойно опублікувала дані про продажі за травень 2024 року, і колись популярний спортивний седан опинився в кінці рейтингу. Насправді він ледь випередив електричний кросовер Solterra.

Зокрема, у травні Subaru продала лише 1673 автомобілі WRX. Це падіння на 39,6 відсотка порівняно з минулим роком, і щоб ми не забули, що поточне покоління WRX не старе. Він дебютував у 2022 модельному році, а оновлений WRX TR — у жовтні 2023 року. Для порівняння, минулого місяця було продано 1546 Solterra — на 254,6 відсотка більше, ніж у травні 2023 року.

Щоправда, тоді Solterra була дуже свіжою та новою. Але це не змінює правила у світі електромобілів, пропонуючи скромні 215 кінських сил із повним приводом і запасом ходу лише 360 км.

Що стосується WRX, то він оснащений 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 271 к.с., з’єднаним або з шестиступінчастою механічною коробкою передач, або з CVT. Палиця доступна на всіх рівнях комплектації, за винятком топового GT, хоча WRX TR пропонує подібні функції з трьома педалями.

Звичайно, немає моделі STI, оскільки Subaru скасувала її для цього покоління , але модель tS, яка з’явиться у 2025 році, має щось на зразок STI. Але не обманюйте себе — він усе ще має ту саму трансмісію WRX, хоча й з оновленою підвіскою та гальмами.

Варто відзначити, що продажі Subaru BRZ також знижуються. З лише 227 одиницями, проданими у травні, BRZ є найгіршим автомобілем Subaru у Сполучених Штатах. Цього року він впав на 45 відсотків. Крім того, є Forester, який зріс на 61,4 відсотка до травня 2024 року. Це безперечно найбільш продавана модель у модельному ряду Subaru та нагадування про те, що позашляховики є гарною ставкою, коли мова йде про прибутки.