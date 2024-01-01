Нова Subaru WRX отримала версію tS та відмовилась від STI

Автовиробник задоволений випуском інших оновлених моделей WRX, які не такі гарні, як справжні. Subaru представила WRX TR у 2023 році, а сьогодні ми вперше побачимо новий WRX tS.

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Здалеку можете подумати, що WRX tS — це STI. Екстер’єр має знайомий відтінок синьої фарби, значок WRX на решітці радіатора червоний, і навіть оновлені гальма мають фірмову бронзову фарбу Subaru. Але є і реальні підвищення продуктивності.

Подібно до WRX TR, tS був налаштований підрозділом Subaru STI. Він має амортизатори з електронним керуванням для більш спортивної їзди, регульовані режими водіння, запозичені з моделі GT (у комплекті з режимом Sport), і високоефективні гальма Brembo. Модернізовані ротори поєднані з шестипоршневими супортами спереду та двопоршневими ззаду. Нові шини Bridgestone Potenza S007 (245/35) поєднані з 19-дюймовими дисками коліс.

Що не змінюється, так це двигун. Під капотом той же 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який є в кожній моделі WRX. Він створює 271 кінську силу в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

У салоні встановлено нову 12,3-дюймову цифрову панель приладів із вертикально орієнтованим 11,6-дюймовим центральним сенсорним екраном. Сидіння — це спортивні ковші Recaro, обтягнуті чорною штучною замшею з синіми акцентами та логотипами WRX tS, вибитими на підголівниках. Як і в кожному сучасному WRX, ви також отримуєте набір технології безпеки Subaru EyeSight із такими функціями, як адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху тощо.

Subaru не повідомляє, скільки коштує WRX tS, але підтвердила, що ця модель замінить TR. WRX tS надійде в продаж на початку 2025 року.