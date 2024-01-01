Укр
Ру

Нова Subaru WRX отримала версію tS та відмовилась від STI

Subaru вже заявила, що не будуватиме STI на цьому поколінні WRX. Але версія tS також цікава.
Subaru WRX отримала версію tS - Auto24

Subaru WRX tS

Євген Гудущан
logo31 травня, 13:26
logo0
logo0 хв

Автовиробник задоволений випуском інших оновлених моделей WRX, які не такі гарні, як справжні. Subaru представила WRX TR у 2023 році, а сьогодні ми вперше побачимо новий WRX tS.

Читайте також: Subaru WRX Wagon навряд чи потраплять до України: відома причина

Здалеку можете подумати, що WRX tS — це STI. Екстер’єр має знайомий відтінок синьої фарби, значок WRX на решітці радіатора червоний, і навіть оновлені гальма мають фірмову бронзову фарбу Subaru. Але є і реальні підвищення продуктивності.

Подібно до WRX TR, tS був налаштований підрозділом Subaru STI. Він має амортизатори з електронним керуванням для більш спортивної їзди, регульовані режими водіння, запозичені з моделі GT (у комплекті з режимом Sport), і високоефективні гальма Brembo. Модернізовані ротори поєднані з шестипоршневими супортами спереду та двопоршневими ззаду. Нові шини Bridgestone Potenza S007 (245/35) поєднані з 19-дюймовими дисками коліс.

Що не змінюється, так це двигун. Під капотом той же 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який є в кожній моделі WRX. Він створює 271 кінську силу в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

У салоні встановлено нову 12,3-дюймову цифрову панель приладів із вертикально орієнтованим 11,6-дюймовим центральним сенсорним екраном. Сидіння — це спортивні ковші Recaro, обтягнуті чорною штучною замшею з синіми акцентами та логотипами WRX tS, вибитими на підголівниках. Як і в кожному сучасному WRX, ви також отримуєте набір технології безпеки Subaru EyeSight із такими функціями, як адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху тощо.

Subaru не повідомляє, скільки коштує WRX tS, але підтвердила, що ця модель замінить TR. WRX tS надійде в продаж на початку 2025 року.

#Автоновинка #Subaru #Новини

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ