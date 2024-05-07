Subaru почала продажі універсала WRX у Мексиці, а от у США вони не продаються. Тож навіть після ДТП навряд чи потраплять до України.

Сполучені Штати можуть бути другим автомобільним ринком у світі, але чимало цікавих моделей сюди усе одно не поставляють. Наприклад, незабаром у Мексиці буде доступний новий спортивний автомобіль — Subaru WRX Sportwagon.

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Subaru WRX універсал надійде в продаж у Мексиці пізніше цього року. Його приводить в дію 2,4-літровий чотирициліндровий опозитний двигун з турбонаддувом, який виробляє 271 кінську силу. Трансмісія - шестиступінчаста механічна коробка передач або варіатор під’єднаний до симетричної системи повного приводу.

Мексиканські покупці зможуть насолодитися підвищеною універсальністю кузова. Sportwagon оснащений задньою підйомною лядою, з автоматичним закриттям і задніми сидіннями, що складаються 40/20/40.

З шестиступінчастою механічною коробкою передач WRX універсал коштує від 48 500 доларів. WRX у багатшій комплектації коштує 54 415 доларів, тоді як WRX із варіатором - від 53 232 долари.