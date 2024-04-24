Компанія Subaru зосереджується на виробництві нових електричних позашляховиків, які доповнять вже існуючу лінійку електрокросовера Solterra. Для цього компанія планує зняти з виробництва модель Legacy.

Японський автовиробник презентував свій перший повністю електричний кросовер Solterra в 2022 році. Subaru Solterra побудована на платформі Toyota e-TNGA, що лежить в основі Toyota bZ4X. Нещодавно компанія оновила його, додавши моделі підтримку швидкої зарядки, (від 10% до 80% за 35 хвилин) та збільшивши кросоверу запас ходу до 365 км.

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Однак, показник продажів електромобіля не дуже задовільний. Торік було продано 8872 екземпляри, а за перший квартал 2024 року – всього 1147 одиниць Solterra, що на 15% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Subaru Solterra

Нещодавно компанія оприлюднила новий бізнес-план, за яким передбачається, що Subaru вийде на показник продажів електромобілів в 50% до 2030 року. Японський автовиробник планує отримати 400 тисяч продажів на рік вже в 2028 році на своєму найбільшому ринку – в США.

Для цього Subaru розпочне власне виробництво електромобілів в наступному році й представить одразу чотири електричні новинки, включно з новою генерацію Solterra. Очікується, що в 2029 році модельний ряд збільшиться ще 4 новими електромобілями.

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Саме тому, актуальне покоління Legacy, скоріш за все, стане останнім для моделі, адже з 2025 року її буде знято з виробництва. Виробництво завершать вже навесні наступного року.